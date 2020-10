Peñaranda en Común llevará al Pleno de este lunes el malestar empresarial por la situación que presenta el polígono industrial

Domingo, 4 de octubre de 2020

Pedirán al PSOE la necesidad de intensificar las conversaciones con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de CyL así como con la Diputación de Salamanca para analizar la situación y que se pueden tomar las medidas

Desde Peñaranda en Común anuncian que trasladarán en el próximo pleno ordinario, que tendrá lugar este próximo lunes, las reivindicaciones y el malestar que genera entre el empresariado peñarandino la actual situación en la que se encuentra el polígono industrial “El Inestal”, especialmente en lo que a la situación de acceso al mismo se refiere, tanto desde la carretera DSA-150 (Mancera de Abajo) como en su entrada por la carretera SA-105(Macotera).

A comienzos de la presente legislatura, la formación municipalista ya denunciaba la mala situación en la que se encontraba el principal núcleo industrial de la localidad- suciedad, importantes baches, pavimento de sus calles en mal estado- y unos accesos al mismo que, realmente ponen en peligro la integridad de las personas que diariamente acceden con mercancía pesada. Desde PeC argumentan que: “como no podía ser de otra manera, lejos de solucionarse el problema al apenas llevarse a cabo acciones de importancia, la situación de deterioro de las calles, y especialmente las que dan entrada al polígono, presentan una situación cuanto menos preocu

pante, que pone en peligro la vida de quienes diariamente transportan hasta allí mercancías". Tal es así que, han aportado para este medio diverso material videográfico y fotográfico donde se puede verificar la situación denunciada.

Por ello, pedirán al PSOE la necesidad de intensificar las conversaciones con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de CyL así como con la Diputación de Salamanca para analizar la situación descrita y que se pueden tomar las medidas pertinentes a la mayor premura posible. Finalizaban explicando que “somos conscientes de las limitaciones presupuestarias con la que cuenta una entidad local, no obstante no hemos de olvidar que es competencia de cada ayuntamiento el velar por el adecuado mantenimiento de todas y cada de las infraestructuras de su municipio. La falta de inversiones desde hace años se hace cada vez más evidente, por lo que pedimos al equipo de gobierno que no sólo intensifique las reuniones con las administraciones competentes, sino que de cara a ejercicios económicos venideros se consignen las partidas presupuestarias necesarias con las que dar solución a la situación denunciada”.