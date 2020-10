Nueva concentración en Lumbrales por una sanidad digna en el medio rural

Sábado, 3 de octubre de 2020

Más de una veintena de vecinos se han sumado de forma presencial a este movimiento que exige a las instituciones que garantice las mismas coberturas y prestaciones que en las zonas urbanas y se atienda las particularidades de cada territorio.

Vecinos de Lumbrales han participado al mediodía de hoy en un nuevo acto reivindicativo en defensa de una sanidad digna y de calidad en el medio rural, suscribiendo así la convocatoria realizada por la plataforma 'Revuelta de la España Vaciada' bajo los lemas #YoParoPorMiPueblo y #SanidadRuralDigna.

A las 12 horas, a la puerta del centro de salud de la localidad se colocó una pancarta con el lema 'Sanidad Rural Digna y de Calidad" y un logo de Las Arribes del Duero. Más de una veintena de vecinos de todas las edades se han sumado voluntariamente y de forma presencial (la convocatoria sólo pedía el apoyo con pancartas o carteles para evitar aglomeraciones) a este movimiento que exige a las instituciones una sanidad pública de calidad en el medio rural, que garantice las mismas coberturas y prestaciones de las que se dispone en las zonas urbanas, y que además se atienda las particularidades de cada territorio.

Con esta concentración, que se ha celebrado en varios municipios de Castilla y León y de Aragón, también se pide a las instituciones que la crisis de la Covid-19 no sirva de excusa para reformas que finalmente recorten más servicios públicos, fundamentales para el mantenimiento de población en el medio rural de la ‘España Vaciad’.

El modelo de sanidad pública de calidad que defienden para el mundo rural debe tener en cuenta las características de los pueblos, por lo que deberá basarse en cuatro pilares fundamentales, un nuevo modelo de atención que deberá centrarse en la persona, en la dignidad laboral para los profesionales sanitarios, la participación de los Consejos de Salud, mayor coordinación en la estructura sanitaria, y personal sanitario suficiente.

Particularidades de la comarca de El Abadengo

No es la primera vez que se realizan actos reivindicativos en defensa de una atención sanitaria de calidad en la zona básica de salud de Lumbrales, que engloba a los 12 pueblos de la comarca de El Abadengo (Hinojosa de Duero, La Fregeneda, Fuenteliante, Bañobarez, Olmedo de Camaces, Cerralbo, La Redonda, Ahigal de los Aceiteros, Sobradillo, Bermellar, San Felices de los Gallegos y Lumbrales). El pasado día 20 de junio más de 600 personas participaron en una concentración en la que se denunciaron publicamente los recortes en el servicio de urgencias médicas, la reducción de médicos de familia y la supresión de las consultas programadas en los consultorios locales.



La reducción a un solo médico y un ATS en el servicio de urgencias, que llevó aparejado una saturación en este servicio, y la supresión de consultas por "falta de sustitutos" para cubrir las vacaciones y descansos de los médicos titulares durante los meses de verano, también fueron denunciados por los vecinos de la comarca, a través de un manifiesto remitido a la prensa en el mes de agosto.

En el citado manifiesto se denuncia que el Sacyl (Sanidad de Castilla y León) "no tiene en cuenta que la zona básica de salud de Lumbrales está a más de 100 kilómetros de los centros hospitalarios"... "no tiene en cuenta el envejecimiento de la población, ni el importante número de residencias de mayores en esta zona de salud"... "no tienen en cuenta la distancia de hasta más de 30 kilómetros entre un extremo y otro de la comarca ni el mal estado de varias carreteras, realidades que hay que tener en cuenta especialmente en la atención del servicio de urgencias".

Ante esta situación, los vecinos del Abadengo reivindican la reposición de un médico más en el servicio de urgencias "pues no queremos llegar a urgencias con nuestro hijo, nuestra madre o padre, nuestra abuela y abuelo y tener que esperar 1, 2, 3... horas hasta ser atendidos porque nuestros sanitarios están fielmente realizando su trabajo en una vivienda o acompañando a un enfermo grave en una ambulancia hasta Salamanca". Además, en este sentido piden una UVI movil medicalizada.

También piden el mantenimiento de las consultas semanales programadas, y presenciales a ser posible, en todos los consultorios locales y "que se suspenda la paulatina reducción en las plazas de médicos de familia en esta zona de salud, donde actualmente ejercen 7 médicos y hace menos de 10 años había 13 plazas de facultativo.