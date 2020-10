“Realizamos entre 80 y 90 contactos al día, pero nos encontramos con gente que incluso nos asegura que no va a seguir el aislamiento "

Sábado, 3 de octubre de 2020

Una de las rastreadoras, encargada de las Zonas Básicas de Salud de Peñaranda y Alba de Tormes, manifiesta la necesidad de una mayor concienciación sobre la situación y asegura que la situación “está lejos de acabar”

La pandemia y el coronavirus han generado una nueva forma de vivir y nuevos escenarios profesionales, que hasta el 14 de marzo no eran imaginables por ninguna institución y mucho menos por quienes hoy se ven al frente de esta nueva realidad.

Ejemplo de ello lo encontramos en los ‘rastreadores’. Un nuevo concepto profesional, adquirido en gran medida por profesionales sanitarios, que a día de hoy, son uno de los ejes vertebradores del control del Covid desde sus bases de operaciones, situadas en los Hospitales y Centros de Salud de toda España.

Este es el caso una de las rastreadoras que, a diario, desarrolla su nueva faceta profesional desde el Centro de Salud de Peñaranda, controlando una de las Zonas Básicas de Salud con mayor concentración de positivos en las últimas semanas, situándola en el punto de mira de la preocupación a gran escala de la Consejería de Salud de la Junta de Castilla y León. Con ella, que prefiere no mostrar su identidad, hemos podido hablar, para conocer como es su día a día.

¿Desde cuando llevas siendo rastreadora en el Centro de Salud de Peñaranda?

Desde mediados de verano, como apoyo eso sí. He estado haciendo sustituciones sanitarias y a la vez estaba rastreando ya que mi compañera que está en Alba de Tormes, ha empezado en mayo con el plan específico de rastreadoras…aunque el término más adecuado para nuestro trabajo es el de responsables de seguimiento.

¿Pero tú eres sanitaria no?

Sí, soy enfermera y aparte hago labores de apoyo para los equipos de Atención Primaria y para servicio de rastreo

Y ¿actualmente que territorio o zonas estáis abarcando?

Estamos centradas en Peñaranda, su zona básica y la de Alba de Tormes. En peñaranda estamos trabajando en 15 pueblos, cifra muy similar de a la de las localidades que estamos cubriendo en Alba de Tormes.

¿Y cómo estáis viviendo la situación hoy? ¿Vivimos realmente en una segunda ola de contagios?

Sin duda. Estamos en segunda ola, al menos en nuestras zonas de acción, desde finales de agosto. En Alba quizás empezó un poquito antes porque, al estar más próxima a la ciudad, tuvimos y tenemos contactos que no se tenían que haber hecho. Creo que se debería de haber tenido más vigilado, pero no ha sido así. La gente se ha confiado porque realmente no ha visto la realidad. En televisión apenas se ha mostrado algo…normalmente la población es de donde coge la guía, pero como no se ha enseñado realmente lo que ha sucedido y actualmente tampoco se está viendo lo que está pasando. Hoy la gente quiere seguir con la vida normal y no se dan cuenta que la vida ahora mismo no es la que llevaban.

¿Crees que el hecho de que la gente no viera la realidad está generando la oleada de contagios que hoy vivimos?

La gente solamente se ha encontrado con realidad en las personas que lo han vivido en primera persona, por un familiar, ellos mismo o algún conocido… pero aquellos que no lo han vivido en primera persona no le da mayor importancia. Es verdad que se confunde esto con un resfriado y sinceramente lo que tenemos hoy no es una bonoloto, es decir, puedes estar perfectamente y al día siguiente estar ingresado en la UCI…sí que se ha hecho mucho hincapié en que los pacientes que tienen más riesgo, pero yo conozco casos que siendo pacientes de riesgo lo han pasado de maravilla y conozco casos que sin ser pacientes de riesgo y sin tener patologías de base, han estado ingresado e intubados 15 días o más. Al principio se dio mucha libertad a la gente joven…es verdad que la mayoría son asintomáticos pero tú no sabes si vas a ser asintomático o no.

¿Tenemos una peor situación sanitaria ahora que en la pandemia?

En el mes de marzo estábamos muy mal porque los que los contagiados estaban muy malitos. Ahora tenemos un volumen de enfermos mucho mayor que en marzo, pero son asintomáticos o con sintomatología leve, mucho más fáciles de controlar, siempre que ellos sigan las pautas que se les indican por parte de los sanitarios. También te digo que hay gente que lo hace muy bien y gente que lo hace muy mal y además te lo expresa, te reconoce que no lo va a hacer, que no van a seguir las recomendaciones para evitar males mayores en su entorno.

¿Hay gente que anuncia que no va a seguir un confinamiento tras un positivo o posible positivo?

Hay que diferenciar entre dos tipos de encierro: uno es la cuarentena, para aquellos casos que son contactos estrechos, hablamos en este caso de un aislamiento un poco más light, es decir, tú te cierras en casa y con los que convives tienes que tener precauciones, intentar no estar en la misma habitación, si están juntos tener la mascarilla, comer a turnos, limpiar el baño… pero puede moverte libremente por tu casa. Y luego está el aislamiento que es que te aleja totalmente incluso de tu propia familia, en tu habitación y no puedes tener contacto de ningún tipo y esos casos se viven en los positivos…Pero tamb

ien nos encontramos con casos de contactos estrechos que por su situación personal no pueden quedarse en casa…ellos tienen que entender que es una situación excepcional, al menos así se lo intentamos hacer ver. Porque económicamente es muy duro, hay que gente que esta muy mal porque los tres meses de parón han pasado factura a mucha gente, pero hay que tener un poquito de cabeza porque no sabes si a ti te va a tocar.

¿Las no fiestas y las vacaciones están detrás de esta segunda oleada?

Más que las no fiestas y las vacaciones han sido las peñas y las celebraciones familiares las que han dado un punto de partida. Tenemos que tener muy claro que no se pueden hacer reuniones familiares de más de 10 personas…pero el problema es que no han matizado el si hoy te reúnes con 10 personas mañana no te puedes reunir con otras 10, es decir, tenía que haber detallado desde el Ministerio de Sanidad los contactos que se tenían que haber hecho durante este periodo de recuperación… Nos estamos encontrando con celebraciones de menos de 10 personas pero hoy me voy con unos y mañana con otros, entonces esos 10 se convierten en 30 y no se ha hecho bien, pero no ha sido problema solamente de la gente, sino que también ha sido error en la falta de matización concreta por parte de las autoridades sanitarias.

¿Cuántas llamas puedes hacer al cabo del día en un momento como este?

Nuestras agendas solamente de la Zona Básica de Peñaranda oscilan entre los 80 y 90 contactos al día. Porque no solamente nos encargamos de hacer el seguimiento, que en esto nos están empezando a ayudar los equipos de Atención Primaria, llamando a los pacientes para ver qué tal se encuentran, algo que tenemos que hacer cada dos días. Pero hacemos también seguimientos, damos resultados de primera PCR de contactos estrechos, solicitamos la segunda PCR, damos resultados de la segunda PCR, citamos para los médicos y darles las bajas, es decir, nuestro trabajo es asistencial, burocrático y de gestión. Hoy estamos llevando a cabo labores tanto en pediatría como atención primaria, médicos, enfermeras, administrativos… gestionamos un poco toda la parte nuestra, no solamente somos enfermeras sino que también hacemos mucha labor administrativa.

¿Estáis trabajando con gente que se ha vuelto a contagiar por segunda vez?

De momento no hemos tenido casos. Sí que hemos tenido pacientes que han sido contacto estrecho de varios casos positivos en distintos momentos, pero ha tenido la suerte de que siempre ha sido negativo. Por el momento, tanto en Alba de Tormes como en Peñaranda no hemos vivido segundos contagios.

Según tu criterio y experiencia ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo crees que va a evolucionar esta nueva oleada de contagios?

Yo creo que va a haber una gran parte de la población que se inmunice de forma natural y otra gran parte que necesite vacunación…luego va a estar la gente que desgraciadamente perdamos en el camino.

¿Tú crees que el camino que nos queda por delante es duro?

Es duro y largo porque por mucho que hablen de vacunas y que haya propuestas que van muy bien, el periodo de generación de una vacuna no es en un año…por mucho que de muy buenos resultados en la última fase de proceso de ensayo clínico, vamos a pertenecer directamente a eso, un ensayo, es decir, sí que las van a poner lo antes posible, pero la gran mayoría de la población que acceda a las primeras vacunas va a pertenecer al sector del ensayo clínico, ya que la última fase es la de saber qué tipo de efectos secundarios tiene esa vacuna. Eso necesita de tiempo y de población, no me valen 200 personas para una un total de 7.000 millones de personas que hay en el mundo, y no es una zona, es todo el mundo.

¿Ves el final de tu trabajo en esto?

Si pero no sé cuándo. El mundo de la enfermería está maltratado porque tenemos trabajos temporales durante muchos años, entonces estamos acostumbrados a eso, a que te contraten tres meses, cuatro… luego un mes. Entonces sí que es verdad que hoy te dan plazos relativamente largos, sabes que va a durar…porque esto va a durar…hasta que no esté es 70% de la población inmunizada ya se de forma natural o por vacuna, nosotras vamos a seguir aquí rastreando y apoyando a los equipos de Atención Primaria porque el problema ya no es localizar los casos positivos, el problema es saber que volumen de población está inmunizada y aun así inmunizar al resto.

¿Qué recomendaciones haces a la gente?

Yo el mensaje que le mando es de tranquilidad porque los sanitarios vamos a estar ahí por muchos que protestemos. Es verdad que estamos sobrecargados, pero siempre hacemos lo que podemos. Distanciamiento social y sobre todo y ante todo la protección de uno mismo y de los demás, es decir, no pienses que tú te puedes contagiar, sino que puedes estar contagiando. Si tú lo miras desde la perspectiva del otro lado funcionará de de otra manera muy distinta. Esa es la percepción que debemos tener todos.