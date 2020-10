El diputado Sánchez Martín asegura que “nunca se ha negado el programa Crecemos a ningún municipio”

Viernes, 2 de octubre de 2020

El responsable provincial de Organización y Recursos Humanos y Centros Asistenciales afirma, en respuesta a las declaraciones del PSOE que "la Diputación, dará todas las facilidades para que no se pierdan estos programas"

El vicepresidente segundo de la Diputación de Salamanca y diputado de Organización y Recursos Humanos y Centros Asistenciales, José María Sánchez Martín, ha querido responder a las informaciones ofrecidas este viernes por el PSOE en torno a la mala gestión del programa Crecemos y la petición de ayuda de Fuenterroble de Salvatierra para su centro infantil.

Sánchez Martín ha explicado al respecto que “el equipo de gobierno de la Diputación ha buscado la financiación de la Junta de Castilla y León para implantar nuevos programas Crecemos en la provincia. Desgraciadamente, debido a la pandemia, los Ayuntamientos nos han manifestado las dificultades con las que cuentan para establecer las medidas de seguridad ofrecidas por la autoridad sanitaria para ellos”.

Tal y como subraya el vicepresidente segundo de la Diputación, “

nunca se ha negado el programa Crecemos a ningún municipio pero, por supuesto, no hay adjudicaciones a dedo” y anuncia que “en los próximos días se publicara en el Boletín Oficial de la Provincia las bases para la adjudicación de un nuevo Crecemos, tras la renuncia del municipio de La Vellés, que tendrá en cuenta el número de niños y la distancia a otros recursos. Esta publicación no se ha realizado antes para que pudiera salir de forma conjunta con los programas que se estaban negociando con la Junta y que debido a la actual situación sanitaria y de los municipios finalmente no se ha considerado”.

José María Sánchez Martín ha recordado que en estos momentos son nueve los programas Crecemos que no han comenzado su actividad. “Siendo conscientes de las dificultades, la Diputación, dará todas las facilidades para que no se pierdan estos programas” asegura.