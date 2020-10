Cáritas remata la celebración del ‘Tiempo de la Creación’ con una ‘Oración por nuestra tierra’

Viernes, 2 de octubre de 2020

Cáritas Diocesana de Ciudad Rodrigo llevó a cabo en la mañana del viernes un acto especial para rematar la celebración del ‘Tiempo de la Creación’, el período de oración y acción más intenso en beneficio de la ‘Casa Común’ -con el lema de Jubileo de la Tierra- convocado por el Papa Francisco que arrancó el pasado 1 de septiembre, Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, y que concluirá el domingo, en memoria de San Francisco de Asís, cuya festividad aparece en el calendario ese día.

A ese acto organizado por Cáritas asistieron los responsables, técnicos y colaboradores de la entidad, los alumnos de sus diferentes acciones formativas, así como el Administrador Apostólico de la Diócesis, Jesús García Burillo, el Vicario General, José María Rodríguez-Veleiro, y los concejales del Ayuntamiento mirobrigense Davinia Montero, José Manuel Jerez, Carmen Lorenzo y Jorge Labajo.

Todos los presentes rezaron durante el acto una Oración por nuestra tierra, que fue entregada a los asistentes según fueron llegando a los huertos de Torroba, el lugar donde Cáritas Diocesana está llevando a cabo su acción formativa en actividades auxiliares de agricultura ecológica. Según explicó en la mañana del viernes el técnico de Cáritas Rodri Sierra, el proyecto de Cáritas en torno a la agricultura va más allá de esta acción formativa, estando compuesta por tres ejes.

Por un lado, en el apartado de formación, también se incluyen visitas a colegios, jornadas de puertas abiertas, ayudas en invernaderos de colegios, el taller de intercambio de semillas, y la puesta en marcha de un banco de semillas autóctonas, que de momento cuenta con medio centenar. Por otro lado, está el servicio de huertos, en el que prestan acompañamiento a las 56 familias a las que Cáritas tiene cedido un huerto, a quienes realizan un seguimiento semanal o quincenal, además de una reunión anual.

Por último, cuentan con el eje de Tejiendo redes, consistente en que ponen en contacto a personas que tienen huertos que no pueden trabajar con personas que sí están interesadas en hacerlo, formalizando una especie de contrato para sacarlo adelante entre las dos personas. En palabras de Rodri Sierra, se trata de “sembrar y recoger”. Por su parte, la directora de Cáritas, Mar Manzano, remarcó que “el proyecto no se acaba con esa formación; no se acaba nunca”.

‘Custodios de la Creación’



Durante su intervención, Mar Manzano dio las gracias a los que aportan financiación y a los voluntarios (el Ayuntamiento es una de las entidades colaboradoras, indicando Davinia Montero que lo seguirán siendo), resaltando que “estos huertos son importantes”. Asimismo, quiso hacer hincapié dentro del Jubileo de la Tierra en el concepto de ‘Regresar’, expresando que “somos parte y no dueños de una red interconectada de la Tierra”.

Por su parte, Jesús García Burillo quiso incidir en el “compromiso por la Casa Común; cada uno dentro de sus posibilidades debe comprometerse a mantener la Casa Común”, explicando que “Dios nos ha encargado ser Custodios de la Creación”, y que en el día a día se pueden ver las “consecuencias” de lo que ocurre sino se hace.

En otro orden de cosas, Cáritas Diocesana de Ciudad Rodrigo dio a conocer en la mañana del viernes la exposición fotográfica virtual que se ha configurado en el marco del Tiempo de la Creación con las imágenes de elementos de la naturaleza (paisajes, ríos, árboles, montañas, animales,...) que les han enviado todos aquellos que han querido durante el último mes. Esta exposición se puede ver aquí: https://flic.kr/s/aHsmR8FKit.

En total, se han recibido 160 imágenes, pertenecientes a: Marta Montero Martín, Gabriel Ángel Cid López, Mercedes Vicente, Efraín Sánchez Peinado, Noelia Oreja, Lucía Otero, Manuel S. Calderero, Pilar García Rubio, Domingo Matías, Belén Núñez, Carmen Martín, David Aparicio, Judith Mateos, Este Pérez Villa, Nerea Elvira Herrero, María del Mar Román, Patricia Zamarreño Iglesias, Claudia Sierra, Yolanda Gómez, Juan Jesús Fernández, Juan Rodríguez Ventana, Rodrigo Sierra, Adolfo Sierra Hernández, Carolina Plaza, Judith Gutiérrez, Adrián Vicente Gómez, Águeda Benito Iglesias, Aitana López Gómez, Chus Gómez Benito, Cristóbal López Torres, Ignacio López Benito, José Tomás Vicente, Montse Gómez Benito, Teresa Benito Rubio, Pilar Plaza, Azucena Tábarez de Dios, María Martín, Mercedes López, Pepi Martín y Rosa González Carballo.