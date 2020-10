El maestro Ciruelo

La historia empieza con el inicio de clases en el mes de septiembre. La llegada del nuevo maestro al colegio, quien se había retrasado y por lo cual el director Don Onofre estaba muy disgustado ya que era amigo de la puntualidad y la disciplina, le gustaba que todos los docentes estuvieran en sus puestos.

De pronto reparó a un tipo curioso y sorprendente que se acercaba con pasos de gorrión y los pies muy abiertos y quién vestía pantalones rojos y no le cubrían los tobillos, dejando ver que cubría los pies con calcetines de diferente color, el director al verlo pensó que era un vendedor de “algo”.

El hombre quien al notar que el director se retiraba la mano que gentilmente le tendía, lo llamo y don Onofre, el Dire, se detuvo y pregunto……..… ¿No será usted de la LOMLOE? Pues bienvenido sea vuecencia.

El final del cuento todo conocen

Para mí es un gran fabula, la enseñanza no es qué no esté preparado el maestro… Quiero destacar el valor de la solidaridad, ya que gracias a esta, los niños no dejan solo a su maestro cuando va en busca de unos ladrones que les han robado el dinero de una rifa para un viaje de estudios. Esto ocasiona en los padres de los niños un problema; no llegan temprano a sus casas, van a buscarlos al colegio en donde tampoco saben nada, ya muy entrada la noche llegan los niños y el maestro Teófanes Ciruela Notengo.

Allí se forma el lío todos los padres hablan, gritan y piden que sea expulsado del profesor pues para ellos esto había sido lo peor que podía hacer el maestro y no escuchaban explicaciones, ni el director se salva de estos reclamos haciendo que el director se disguste con el maestro Ciruela.

Con este gran problema que se formo, al día siguiente no se presenta el maestro Ciruela, el director informa a los alumnos de quinto curso, aunque llegue el maestro, ya no estará a cargo de estudiantes, la decisión tan brusca ocasiona en el alumnado preocupación y tristeza por lo que también se sienten responsables de lo que sucedió.

Los niños no quieren entrar a clases hasta que no llegue su maestro, y preparan una huelga, se les unen otros colegios, aún al día siguiente el maestro Ciruela sigue sin aparecer. El colegio es visitado por alguien del ministerio y por la policía quienes quieren agradecer al maestro y a los niños por haber atrapado a los ladrones que eran muy buscados.



Con este resumen del Maestro Ciruelo, cuyo refrán no habla de solidaridad, muy al contrario del que está a cargo de la enseñanza que no sabe leer y da escuela. Carece de conocimientos en materia educativa y dicta Leyes.

Las carencias en la enseñanza en nuestra querida y vieja España, van a valorar el menor rendimiento del alumno con la llamada Ley Celaá. Nos encallamos con Felipe González y su Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) 1990 y no salimos del dique pedregoso, gobierne el partido del color que sea, la educación exige menor y cada vez mucho menor el esfuerzo, lo que se conoce como MERITOCRACIA, algo que nos llenaba de orgullo ante los compañeros, ha caído en picado. Aquí al igual que con el covid, somos el último vagón del tren.

Viene el predicador de turno y dicta Ley, viene otro y dicta la suya y así… es como predicar el en desierto tal que dice nuestra Biblia: basada en la expresión” voz que clama en el desierto” (Isaías 40, 3). Los cuatro evangelistas la citan (San Mateo 3, 3; San Marcos 1, 3; San Lucas 3, 4; San Juan 1, 23).

PISA, da una fuerte colleja, “el profesorado no está formado para impartir clases digitales” Esto ayudó a mayor fracaso escolar durante el confinamiento.

Ahora nos llega Sirius, la estrella Isabel Celaá, soltando la perla: Se permitirá pasar de curso de Primaria, Secundaria y Bachillerato sin limita de materias suspendidas. ¿Usted, señora, sabe lo que está diciendo? Es terriblemente aflictivo

Usted habla de “orientativos” a contenido mínimos de aprendizaje, algo que antes era obligatorio y fijado por el Estado

Con usted al frente de Educación, se premiará al más vago de clase, osea la Ley del mínimo esfuerzo. Si la ha impuesto por sus… y encima es real decreto, contradice lo que legisla la norma de rango superior LOMCE la ley del PP, había introducido en la anterior ley del PSOE, la LOE. Paradójicamente anula unas modificaciones que nunca se han llegado a aplicar, porque el ministro de educación Íñigo Méndez de Vigo, en lugar de ponerlas en práctica… las congeló. Me siento impotente ante el reino de Taifas (Las taifas procede del árabe, significa "bando" o "facción") fueron pequeños reinos en los que se dividió el califato de Córdoba en el año 10009. El fruto del modelo educativo socialista, el llamado “de aprobar sin esfuerzo”, no puede ser más desolador. En las últimas pruebas PISA no tiró fuerte de las orejas. España es el único país del mundo que no ha salido en la clasificación final. El motivo es que los resultados en comprensión lectora han sido tan bajos, que los responsables decidieron no ponerlos. Pese a ello, en la futura LOMLOE no se intenta rectificar nada, sino facilitar aún más la obtención del título de ESO, FP y Bachillerato sin necesidad de esfuerzo alguno.

La Ley no queda solamente en este apartado ¡no señores! Cada equipo docente puede decidir cuantas asignaturas sin superar puede asar cada alumno. Vamos que el muchacho no sabe sumar pero le llevamos a hacer castillos de quebrados

Usted, terminará, junto con su amado presi, por romper España en todos los sentidos. Y la educación, pilar básico de una sociedad formada, al garete.