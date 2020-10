El CD Guijuelo presenta oficialmente a Sarkauskas y a Eizmendi

Jueves, 1 de octubre de 2020

Ambos jugadores aportan técnica y experiencia internacional al equipo y pisaron césped ayer en el triangular en Zamora

El CD Guijuelo ha presentado esta mañana a dos de sus últimas incorporaciones: el portero lituano Sarkauskas y el extremo Eizmendi. Los cuales llegan para aportar técnica y experiencia.

Vincentas Sarkaukas es un portero procedente de Lituania, país en el que ya ha jugado en la Primera división y ha formado parte de las categorías inferiores de la selección nacional. “He sido muy bien recibido por el equipo y todos los compañeros. No llevo muchos días aquí, pero me están ayudando mucho”, manifestó el joven guardameta de 21 años. “Elegí al Guijuelo porque España es un país con un gran fútbol de calidad y puede ser un buen escaparate para mi. Estoy encantando con los otros porteros, Molina es un gran jugador y siendo él el titular me tocará trabajar mucho para estar a la altura y competir por el puesto”, añadió.

En el caso de Alain Eizmendi, llega también con experiencia bajo el brazo y una curiosa relación con el CD Guijuelo, ya que su hermano Eneko vistió la elástica verde hace ocho temporadas: “Hablé con mi hermano antes de decidirme y me contó que recibió un excelente trato tanto aquí como en todo el pueblo. Creo que se ha formado un bloque muy competitivo de mucha calidad”, señaló el jugador que tiene una larga experiencia en 2ª B, 2ª e incluso en Primera División. “Tenemos un equipo bastante bueno y siendo justos el equipo debería estar en la parte alta”, señaló Eizmendi analizando a los rivales y la liga que comenzará en breve.



Ambos jugadores ya han debutado en partido amistoso y se están adaptando bien al equipo. Plantilla que se completó ayer con el anuncio del fichaje de Molina que ha cerrado el capítulo de las incorporaciones para los verdiblancos.