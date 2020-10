Fer Romero se resiente de sus molestias y sigue trabajando en su recuperación con el filial del Salamanca UDS

Jueves, 1 de octubre de 2020

El central del ‘B’ es un habitual en los entrenamientos del primer equipo, pero arrastra un problema físico desde la semana pasada

Fer Romero se ha vuelto a resentir de sus molestias y es seria duda para el partido del filial del Salamanca UDS contra el Plasencia de este sábado. El central es un habitual en los entrenamientos del primer equipo, pero arrastra un problema físico (hiperextensión de en el aductor) desde la semana pasada, motivo por el que no fue convocado por el argentino Sergio Egea contra el Atleti ‘B’ el último sábado.



Por otro lado, el futbolista y el cuerpo técnico valorarán qué hacer de cara al fin de semana tras la sesión de este jueves por la tarde. De este modo, todo apunta a que el ex del División de Honor del Albacete tendrá que esperar para volver a jugar, ya que lo mejor es que se recupere del todo y no forzar tras no sentirse al 100% en la sesión del ‘B’ del miércoles.