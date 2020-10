Candelas: “En el vestuario se respira buen ambiente y tenemos muchas ganas de jugar con público en un estadio de Primera como el Helmántico”

Viernes, 2 de octubre de 2020

Alfonso Candelas, lateral izquierdo del Salamanca UDS, habla sobre toda la actualidad del equipo a menos de un día de ver el Helmántico con público por primera vez como jugador blanquinegro.

Pretemporada: “Llevamos muchas horas de entrenamiento, dobles sesiones… Hay carga física, pero creo que el grupo se está adaptando bien después de tanto tiempo de parón y casi no ha habido problemas musculares. Somos muchos jugadores nuevos y todo lleva su tiempo”.

Majadahonda: “Queremos dar una buena imagen. Los primeros partidos fueron contras equipos de una categoría inferior y el de la semana pasada ya se asemejó un poco más a lo que es la competición. En el vestuario se respira buen ambiente y tenemos muchas ganas de jugar con público en un estadio de primera como el Helmántico. Va a ser un partido complicado, pero estamos deseando que llegue para estar con nuestra afición”.

Público en el Helmántico: “Tuve la suerte de venir a Salamanca la pasada pretemporada con el Badajoz y hubo buen ambiente. Es una afición de Primera División. El futbolista se siente cómodo en un escenario así”.

Facilidad para no encajar y problemas para marcar: “Es verdad que el míster nos ha dicho que el pilar fundamental de un equipo es la defensa y hay que crecer a raíz de ello. Teniendo la portería a 0, acabarás teniendo ocasiones. Igual en un partido no marcamos y en otro tenemos dos y metemos las dos”.



Sin recambio en el lateral: “Importantes somos todos y yo me considero uno más. Es cierto que no hay otro lateral puro, pero creo que el club está barajando varias opciones para tener un recambio. Si en algún momento me lesiono, que toco madera, hay jugadores para ponerse ahí”.

Ohemeng: “Nos está probando (Egea) a él y a mí por la izquierda, pero a él le gusta jugar a pierna cambiada y el míster está viendo. El once se irá perfilando y veremos qué decide. Ernest es un futbolista espectacular y hay que aprovecharlo”.

Piezas por llegar: “Somos una plantilla amplia con los chavales del filial y entrenamos siempre 23 o 24 jugadores. Será complicado para los que faltan por llegar porque llevamos ya un mes con ritmo”.

Objetivo: “Hay que pensar en el partido de cada domingo, aunque suena a tópico del Cholo. Hay que ser humilde, pero con ambición. Si viene el ascenso a Segunda, a por él; si viene la Pro, lo mismo”.