“El espejismo en el que vivíamos las Estaciones de Servicio estos meses de verano se ha venido abajo”

Jueves, 1 de octubre de 2020

Las Estaciones de Servicio han sido otro de los sectores que se ha colocado en primera línea de ayuda a los ciudadanos durante la pandemia. Meses duros, inimaginables para empresarios y trabajadores, a quienes el 14 de marzo cambiaba por completo el esquema laboral, haciéndoles enfrentarse a la que probablemente es la mayor crisis a la que se han enfrentado en su historia.

Tiempos complicados, los pasados, y de incertidumbre los presentes y futuros, dibujan un panorama delicado para el sector, que ante todo, se encuentra en permanente lucha por mantener a flote el servicio, algo especialmente delicado en las zonas rurales.

Lorenzo Colomo, Presidente de la Federación Regional de Castilla y León de Asociaciones de Estaciones de Servicio (FERECLAES), no esconde la incertidumbre del gremio, poniendo la meta de una posible recuperación ya a mediados del próximo año 2021, mientras plantea las necesidades que hoy mantienen desde el colectivo.

¿Qué ha supuesto la pandemia en las Estaciones de Servicio?

L.C: En líneas generales ha sido un golpe muy duro para el sector. El Gobierno autonómico, supongo que siguiendo las directrices del Gobierno central, no nos ha dejado acogernos a los ERTES ya que se entendía que nuestra actividad era de primera necesidad y teníamos que estar abiertos…pero sin gente que pasara por las Estaciones de Servicio durante tres meses te puedes imaginar las pérdidas que ha supuesto en el sector, con una caída en la facturación del 90% y manteniendo la totalidad de las plantillas de personal en todas ellas. Esto durante lo peor de la pandemia. Con la desescalada hemos podido recuperar una parte de las ventas, que durante los meses de verano se ha situado en torno al 70% eso sí, del 15 de junio al 7 de septiembre. A partir de ahí, el espejismo en el que vivíamos estos meses se ha venido abajo.

¿Qué ha ocurrido a partir de esa fecha para que vuelva a decaer el consumo?

L.C: Que no hay turismo. No hay movimiento de turistas, y lo que hay esta reducido al 50% siendo generosos, por lo que el futuro más inmediato se vislumbra muy oscuro y con la mirada puesta ya en la Semana Santa del próximo año, si se nos permite movernos algo más claro. El sector sinceramente está pasando un momento muy delicado.



¿Cómo está afectando la situación a las Estaciones de Servicio en el medio rural?

L.C: Pues durante julio y agosto se invertía la situación vivida durante la pandemia, por lo que las Estaciones de Servicio en las zonas rurales, que hasta ese momento tenían una venta muy lineal, han vivido un incremento en las ventas comparando los datos con otros años. Pero de marzo a junio han sido durísimos y ahora en septiembre más de lo mismo.

¿La perspectiva para este otoño invierno cuál es?

L.C: Muy dura. Ya estamos viviendo una caída en ventas tremenda. Este es un sector muy estacional, durante cuatro periodos al año como son Navidad, Semana Santa y los meses de verano podemos decir que hacemos hucha para poder continuar el resto del año y acometer reformas y cambios en nuestros negocios. Ahora nos estamos encontramos con que este año no hemos tenido Semana Santa, no se presentan buenas navidades y veremos si llega la Semana Santa del próximo año, por lo que tenemos un panorama complicado.

¿Cuál es la situación y la posible evolución de los precios del combustible?

L.C: Hubo una caída muy grande de los precios al inicio de la pandemia, ya que había más oferta que demanda. Ahora parece que se ha estabilizado pero vamos a ver lo que nos dura…a más de una semana vista no me atrevo a hacer cábalas ya que es algo que al final depende de los países productores.

¿Reclamaría algo a la administración?

L.C: Pues las ayudas ahora son tanto o más necesarias que en marzo. Desde el inicio de la pandemia estamos reclamando que se nos trate como a cualquier otro sector, ni más ni menos. Que podamos solicitar ERTES por fuerza mayor, que no se olviden de nosotros en definitiva, para poder dar continuidad a las Estaciones de Servicio que, en multitud de lugares, es un especio para mucho más que repostar…es donde comprar el pan, donde recibir y recoger la paquetería…ese tipo de lugares, sin ayudas, van camino a la desaparición. Y cuando eso ocurre en el medio rural, acto seguido van detrás las pequeñas empresas que no tienen donde repostar y afecta a su vez a no pocos servicios del entorno.