Piojo: “No voy a meter mierda y la semana que viene daré mi versión. Debajo de la herida hay un corazón unionista

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

Piojo se despidió de Unionistas este miércoles por la tarde en una rueda de prensa -en el Hotel Helmántico- con mucha expectación por conocer las palabras del lateral charro tras su salida del club. El excapitán habló por primera vez después de que le rescindieran su contrato en un acto en el que estuvo acompañado por el presidente Miguel Ángel Sandoval y miembros de la plantilla como Navas, Aguilera, Gallego, Diego y De la Nava.

Piojo

Adiós: “No voy a contestar ninguna pregunta de los últimos cuatros meses y hablaré la semana que viene, porque el equipo tiene un partido importante esta semana. El lunes o martes os citaré a todos y creo que es necesario dar mi versión. No voy a meter mierda al club. Mi etapa en Unionistas ha sido muy buena y hoy me he despedido de la plantilla y la afición. Pensé en escribir algo, pero voy a hablar desde dentro. Ellos (el club) me propusieron ser el buque insignia del proyecyo y no podía decir que no, recuerdo que le dije a mi familia que era demasiado bonito para ser real. Lo que más me quedo es con la gente y como nos ha apoyado en las buenas y en las malas. He disfrutado y me he levantado siempre contento, cosa que en no pasa en otros equipos y te levantas amargado. Aquí había conseguido ser feliz, pero tardaréis en verme por el Reina o en Las Pistas; aún no estoy preparado para poder ver a Unionistas sin estar en la plantilla. Todo el mundo sabe a quién sí y a quién no le tengo que dar las gracias. Debajo de la herida hay un corazón unionista”.

Retirada: “Quiero seguir jugando y soy consciente de que lo que queda de mercado. Voy a seguir. Van llegando ofertas y tengo que recuperar la ilusión. Mi vida está en Salamanca y si llega algo de fuera nos tiene que compensar a mi y a la familia. Hay que seguir esperando y va a ser difícil, pero voy a apurar mis opciones para seguir entrenando con algún equipo de la provincia”.

Mejor recuerdo: “Es imposible quedarse con uno. Cuando vine con Toti a hacerme socio de Unionistas lo hice por afinidad, igual que tengo cariño a otros clubes de la provincia. Nunca pensé en conseguir todo lo que he logrado aquí”.

Tom: “Os explicaré el martes todo. Yo he hablado con todas mis personas de confianza y Tom es una de ellas”.

Compañeros: “Pensaba que la semana del Real Madrid no podía sonar más mi teléfono, pero se ha multiplicado por 10 y aquello queda como una semana normal de Liga. No paro de hablar por teléfono y no sé si me merezco tanto”.



Miguel Ángel Sandoval

Despedida: “Nunca habíamos hecho esto con nadie en Unionistas y no es un trago agradable ni para Piojo ni para el club. Os agradezco que hayáis venidos y ojalá estéis con las altas que van a venir. Aún recuerdo la Asamblea en la que presentamos a Piojo y todo ha cambiado mucho, pero a veces hay que tomar estas decisiones. La decisión la toma el cuerpo técnico y ésta directiva la ratifica. Es un jugador joven y que deja una gran historia en el club porque tiene nuestros valores y filosofía. Hemos llegado a un acuerdo dentro de lo posible, pero él quería seguir en el verde. El estadio y Las Pistas están abiertos para él”.

Salida de Piojo: “Pensé que si nos dan un palo sin justificar, ahora nos iban a dar más. Fue duro. Desde el momento en el que no vino a Burgos supimos que había que actuar. Pensamos en sacar a la luz la idea de darle un cargo en el club como embajador. Entiendo la desilusión del jugador y ojalá mantenga la ilusión”.

Orgulloso por la salida: “Es una decisión puramente deportiva y nos lo plantearon desde el principio. No estoy orgulloso y prefería que se fuera de Unionistas en el campo”.

Homenaje: “Más adelante sí que lo queríamos hacer con público. Esto es un acto porque es una relación laboral que se termina”.

Cambio de rol: “No iba a ser bueno que estuviese en la grada y se planteó la salida. La dirección deportiva y el cuerpo técnico no creen que sea conveniente que no jugase”.

Error de la dirección deportiva: “Pueden estar equivocados, igual que Gorka recibía muchos palos y vendió a muchos jugadores. La culpa la tendría la directiva si no aceptamos lo que dicen los demás”.

Estadio: “Aún no hemos tomado una decisión sobre dónde jugar”.

Bajas de Aguilera y Diego: “La dirección deportiva cree que dichos jugadores no van a jugar y son decisiones que se toman. Espero que sí se cierre la plantilla. Estamos detrás de varios futbolistas. Ha sido un mercado muy raro”.

Malas formas de Hernánsanz: “Eso lo dirá Piojo el próximo martes. Nosotros hemos guardado silencio. También hubo malas formas con Romero y había un audio, pero nunca lo recibí… ”.