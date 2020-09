El Cine Juventud deshabilita la venta online ante las deficiencias de Internet en el recinto amurallado

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

El Cine Juventud de Ciudad Rodrigo se ha visto obligado a deshabilitar la venta online de entradas que había puesto en marcha de cara a la nueva etapa que iniciará este próximo fin de semana después de permanecer cerrado durante el último medio año por culpa del coronavirus (primero por el estado de alarma y después por la falta de títulos atractivos en la cartelera).

El motivo de esta suspensión de la venta online es la falta de una buena conexión a Internet dentro de murallas, que impide ofrecer un servicio de venta en condiciones. Según explican desde el Cine, han probado “mil maneras distintas” de hacerlo para que la venta sea fluida y no dé problemas, pero “es imposible”, añadiendo que hasta que no puedan poner fibra en el Cine, no se podrá ofrecer el servicio online.



De este modo, la venta de entradas quedará limitada al sistema tradicional: en la taquilla del propio Cine, que abrirá media hora antes del comienzo de cada sesión. Como ya se anunció, las entradas para las sesiones serán numeradas en esta nueva etapa para asegurar que se mantiene la distancia de seguridad entre los espectadores.