Confinamiento en Sotoserrano: “La situación es normal pese al temor de los vecinos”

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

Vecinos que han dado positivo aseguran que se cumple con el confinamiento a rajatabla y que lo peor son los rumores

Sotoserrano ya ha comenzado el periodo de confinamiento obligatorio que la Consejería de Sanidad ha decretado para la localidad tras el aumento de positivos por coronavirus. “Los vecinos están concienciados de la situación desde hace semanas y muchos han optado por confinamiento voluntario, para evitar un mayor riesgo de contagio una vez que se empezaron a conocer los contagios a mediados de septiembre”, señala el alcalde, Sebastián Requejo. Desde el Ayuntamiento aseguran que la situación es todo lo normal dadas las circunstancias, pese al lógico temor de los vecinos de salir a la calle. “El número de altas es también bueno, nos quedamos con ese dato mejor que con el de los contagios”, añade el primer edil.



Algunos de los vecinos, que prefieren mantenerse en el anonimato, cumplen a rajatabla con el confinamiento y no salen de sus hogares para evitar una mayor propagación del virus: “Muchos somos asintomáticos y estamos bien. La situación es dura y solo siguiendo las normas podremos superarlo. Lo peor es ver como mucha de la información que se ofrece, ya sea por redes sociales o a través de medios no se ajusta a la realidad”. Muchos concluyen que la situación sería más fácil si la gente no confiara en rumores antes que en información de fuentes oficiales.