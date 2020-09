Martes, 29 de septiembre de 2020

Cuenta el Diccionario que-COLEGA-, ES: “Compañero de colegio, iglesia, corporación, ejercicio, actividad y profesión”.

Si lo cuenta el-Diccionario… ¡Bien contado está!

Efectivamente señor Manuel.

Pero me pregunto expectante… ¿A qué viene hoy esto de-COLEGA-, en nuestra charla en la –Parcela?

Pues viene amigo mío, a que me he llevado una gran sorpresa cuando por verdadero azar ha “caído” en mis manos una entrevista, muy atrasada, publicada el 5 de marzo de 2014- en-SOCIEDAD-del-Suplemento de Pago-, elaborado por-ROSSYSKAYA GAZETA-, (RUSIA) Y firmada por la periodista-Elena NÓVIKOVA-…

¡Sorprendente!

¡Mucho! Y más cuando se añade que el protagonista de dicha entrevista es: Anselmo SANTOS (Salamanca 1930).

¡No me digas! Me dejas de piedra.

Le digo y añado; que ese “otro”-Anselmo SANTOS-, es un personaje singular y carismático: “Español, salmantino, fue militar y hombre de negocios. Decidió pasar su jubilación en RUSIA. Alquiló casa en Moscú y desde entonces lleva más de 20 años viajando por lugares remotos del país tomando notas. Ha publicado dos libros-“En Rusia Todo es Posible-, en 2003. Y “STALIN-, el Grande” en 2013. Cuando escribió esta segunda obra recibió grandes críticas y muchas cartas de condena en-EDHASA la-Editorial-que publicó el libro por haberlo sacado.

Efectivamente. Un tipo singular.

Mucho. Con sentido del humor cuando dice en la entrevista: “A mí, este país-Rusia-, siempre me ha fascinado. Aquí descubrí un lugar donde todo el mundo parecía estar loco”. Y pensé; que era el sitio ideal para una jubilación activa (risas). Me vuelve loco este lugar, no hay nada más maravilloso.

Cuando la periodista le pregunta: ¿Ya tenía la idea de este libro sobre-STALIN- en la cabeza?

Nunca había pensado en escribir un libro. Era un hobby. Quería ofrecer un-Archivo-, a una-Universidad-, pero me dijeron que no tenían tiempo ni dinero para clasificarlo. Muy poca gente dispone en el-MUNDO-, tanta documentación como yo. Me llevó dos años leerlo todo. Luego estuve siete años escribiéndolo. Cuando lo terminé el 2011 se lo mandé a la-Editorial-. Les gustó y lo publicaron en-2013…

A mí, me gustaría saber… ¿Qué opinaba tú “colega” sobre-STALIN-?



Buena pregunta señor Manuel.

Lo cuenta mí “colega” y dice: “Leí en la-Revista-Foreign Affaires-, un artículo-GENERALISIMO STALIN- Y EL ARTE DE GOBERNAR-. Me quedé impresionado y cuando volví al cuartel se lo conté al coronel. Inteligente y bien preparado me dijo. Bueno, no digas nada fuera. “Fue un hijo de perra, pero era un genio”.

Jo… más claro, agua. Y tengo que hacerte dos preguntas comprometidas ¿Te gustaría conocer a tú “colega?... ¿Y tener amistad con él?

Mire señor Manuel. A estas alturas y a nuestros años. Anselmo SANTOS “El Ruso” (1930), (Ver foto)- y Anselmo SANTOS el de “El Cerro y Villaflores” (1934), (Ver foto); sinceramente los dos estamos para pocos encuentros en la distancia. Así que lo mejor será el quedarnos en-COLEGAS-. Él con sus dos libros ya mencionados (si no ha escrito alguno más). Y yo con seis y el que tengo terminado y en reserva-“AHÍ LO DEJO”… Es indudable, que además del nombre y primer apellido los dos tenemos muchas connotaciones parejas… nombre y primer apellido, el hobby de escribir, el haber nacido en Salamanca, ¡que no es poco! Y amor por los espacios abiertos, sean en-Rusia-o-El Cerro y Villaflores-, que ¡también son importantes! Dejémoslo estar y añadamos una “muesca” más a nuestro gran surtido de vivencias.

Respecto a tener amistad señor Manuel; es un hecho que todos los filósofos consideran qué: “Tener amigos es una condición necesaria para alcanzar la felicidad”. Pero creo que al –Anselmo SANTOS- “RUSO” y al-Anselmo SANTOS- “Rural”, se nos ha pasado el arroz para tener una amistad sólida. Dejémoslo estar y quedémonos en-COLEGA-, que también es gratificante.

Le conté a mi primo-César Hernández-, esta connotación de nombre y primer apellido y otras singularidades y me contestó literalmente por-whatsApp-: “Juraría que le conozco personalmente. Hemos coincidido en más de una ocasión; pero no termino de ubicarlo. Lo asocio al-ÁTENEO-. O los paseos al sol en la-Plaza Mayor”.

Señor Manuel, señor Manuel ¡espabile hombre! Que se ha “quedao” usted un tanto “pasmao” con este relato coincidente. Y brindemos con nuestro vermú con anchoas por nuestro-COLEGA-Anselmo SANTOS- EL “Ruso”. Y ustedes recuerden y no olviden; que si por un casual “pican” en-GOOGLE-… se encontrarán con dos-Anselmo SANTOS-. Nacidos en-Salamanca- y de hobby escritores. Los dos-COLEGAS-. Pero… uno no ha escrito-STALIN-, pero el otro tampoco-GENTE MAJA-“64 Personajes salmantinos”. PUES ESO.