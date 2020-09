“Viene un otoño feo y duro. Si son mayores las restricciones nos van a condenar y no somos el mal de todo”

Todo parecía apuntar a que el verano en el medio rural traía una cierta sensación optimista. Que las localidades de la provincia parecían llenarse de vecinos y visitantes ante un atípico verano. Pero la hostelería, los bares de nuestros municipios, han vivido de manera diferenciada los meses estivales, aunque con un mismo discurso: el de la lucha diaria por la supervivencia.

Ejemplo de ello podemos encontrarlo en Marcos Hernández, responsable de Bar Bodegones, situado en pleno casco histórico de Peñaranda y que, como el resto del sector, ha vivido con incertidumbre el verano y mira con recelo e intranquilidad la llegada del otoño.

¿Cómo has vivido el verano?

M.H: Muy atípico. Dentro de lo que esperábamos no ha estado mal del todo. Hemos visto movimiento de gente a pesar de las limitaciones que nos han marcado las restricciones. Pero ha estado bien

¿Has hecho un cálculo de la variación que ha supuesto este verano en comparación con otros años?

M.H: Pues no se ha facturado más pero sin duda menos que cualquier otro. Las horas que hemos perdido por las restricciones nos han hecho mucho daño. Estar un mes sin poder tener clientes en las barras también fue un golpe, ya que en mi caso es uno de los ingresos más destacados del local.



¿Cómo ves el otoño?

M.H: Feo y duro. Mientras dejen tal cual las restricciones bueno pero si lo ponen más estricto no lo se la verdad. Hoy estamos al 50% de aforo, en mi caso 20 personas dentro como máximo. Si se pone exigente no dejaríamos de bajar de aforos y eso sinceramente nos condenaría.

¿Qué reclamarías a la administración?

M.H: Pues lo primero que les diría es que nos dejen ya de tener como cabeza de turco de todos los males. Creo que hoy por hoy está más que demostrado que la hostelería no tiene la culpa de todo, que deben tener mayor control de todo. Si hay que hacer restricciones bien, pero que se hagan en todos los gremios. No puede ser que comprando puedan estar libres y aquí tan sujetos. No es justo…y en cuanto ayudas nada, estamos a pecho descubierto, es mi opinión.