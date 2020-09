La hostelería salmantina abre cada día con la ilusión de “trabajar más que nunca, reinventarse y ser optimistas, porque esto pasará”

La hostelería salmantina continua luchando en el comienzo de este otoño por mantener abiertos los cierres a pesar de la dura situación que está viviendo el sector y los no pocos retos a los que se enfrentan a lo largo de los próximos meses.

Hablamos de un tiempo de incertidumbre, con restricciones, doblegados ante una pandemia recrudecida en esta segunda ola, que deja daños colaterales como la complicada movilidad de los madrileños, público con gran presencia en la capital, y a los que se suman numerosas regiones que hoy se ven duramente golpeadas por la vuelta del coronavirus en su mayor apogeo.

Álvaro Juanes, Presidente de la Asociación de Empresas de Hostelería en Salamanca, no se muestra optimista ante la situación, aunque confía en la dureza de un gremio, que simboliza el presente y el futuro de la economía salmantina en gran medida, como uno de los motores más destacados del progreso local.

¿Qué balance hacéis desde la hostelería del mes de agosto y el verano en general?

A.J: Pues sinceramente es un poco más de lo mismo. La verdad es que hemos tenido meses muy malos, los peores de la historia, con lo cual… la ocupación bajo mínimos, todo en general parado, no solo nosotros, muchos mas sectores y esperando a ver que tal evoluciona Madrid que es importante para nosotros, porque es un foco de clientes importantísimo. Si es cierto que este mes de septiembre, parece que en algunos establecimientos ha repuntado un poco la ocupación, pero todavía estamos en márgenes muy bajos, lo nunca visto. Desde mi punto de vista la valoración del verano es muy negativa, nunca hemos conocido cifras tan negativas.

¿Tenéis alguna valoración en cifras sobre la caída de la facturación en el gremio en general?

A.J: Más o menos te podía decir un 50% pero en muchísimos casos sube más de un 50%. Sí que es cierto que en algunos casos hemos tenido meses del 90% cuando hemos estados cerrados, bajo cuota cero y en negativo. Lo cierto es que ahora mismo muchos establecimientos están trabajando bajo perdidas diarias.

¿El mes de agosto ha generado un poco más de luz, o también se ha vidido en datos negativos?

A.J: En agosto muy negativo, si que se dice que Castilla y León ha sido la comunidad que ha tenido más viajeros, que será cierto porque es un dato que está ahí, pero los números han sido nefastos, pero aún no hemos realizado una valoración global del sector en Salamanca, estamos ya en contacto con todos para poder ofrecer cifras reales.

¿Cómo se presenta el otoño?



A.J: Bueno, hoy por hoy trabajamos con previsiones…vamos a ver que tal avanza Madrid, que tal continua la pandemia, pero pinta mal porque todavía no sabemos que van a hacer con seguridad con los ERTES…como no los amplíen se van a producir cierres de miles y miles de establecimientos en este país, llegará una caída en bloque del sector. Si que es cierto que para el turismo se prevé que haya paro de ERTES pero no sabemos todavía que va a pasar con la hostelería. Yo creo que es importante ese dato para la previsión, para seguir trabajando, aunque sea en perdidas, porque ya sabemos que no hay grandes ocupaciones y está fallando todo, transportes, comercio…estamos en una situación muy comprometida todos los sectores, Por tanto, la previsión es mala porque no sabemos qué va a pasar.

Parece que hay un preacuerdo para el mantenimiento de ERTES pero, de hacerse realidad, ¿demandáis más ayudas?

A.J: Aún no sabemos nada concreto, pero dependemos mucho de esas ayudas, de las instituciones y las acciones que ahora mismo vayan poniendo en marcha. En cuanto al turismo necesitamos no solamente un IVA reducido, necesitamos financieros, medidas de alivio fiscal bien gestionadas. Hay un porcentaje altísimo que se va de turismo fuera de este país, sin embargo, hay países como Francia que ya están legislando para ayudar al mismo país. En esto deberíamos estar.

Por encima de todo, el público, los clientes y turistas, ¿pueden seguir acudiendo con total tranquilidad a la hostelería salmantina?

A.J: Yo también soy cliente y tengo claro que yo salgo y seguiré saliendo, yo consumo y seguiré consumiendo. Voy a todo tipo de establecimientos, no me voy a quedar en casa, además es cierto que la hostelería es un sector con restricciones y seguridad, con sellos de garantía, creo que estamos dando ejemplo. El mensaje más rotundo que podemos dar es que hay que racionalizar el miedo, respeto sí, pero miedo no. Tenemos que hacer vida siempre cumpliendo las normas médico-sanitarias, hay que aprender a convivir con esto hasta que tengamos una vacuna. Ten en cuenta que solo bares y restaurantes general un 6% del PIB a través de más de 300.000 empresas…Si no se cambia la hoja de ruta se prevé que muchos establecimientos cierren, de hecho de no ampliarse los ERTES ya calculamos 700.000 parados. Tengo poco optimismo, la verdad, pero sigo dado el máximo cada día, y creo que todos tenemos que hacer lo mismo, trabajar más que nunca, reinventarse y aunque no tenemos mucho donde agarrarnos, ser optimistas ante todo porque esto pasará.