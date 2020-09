“Hoy los gastos sobrepasan a las ganancias. Pero por encima de todo voy a luchar por seguir abriendo”

Martes, 29 de septiembre de 2020

Propietaria de un bar familiar en un pequeño municipio de la provincia, continua abriendo cada día para tratar de seguir manteniendo viva una tradición familiar y un lugar histórico de reunión para sus vecinos

Ser hostelero en el medio rural en los tiempos del Covid es algo más que una profesión por vocación. Es un esfuerzo diario por mantener a flote el negocio que, en casos como el de Francisca Jiménez Cosmes, lleva tras de sí una carga de responsabilidad sujetada por una tradición familiar que se resiste a ‘pegar el cerrojazo’ a un mostrador que durante décadas ha sido uno de los grandes núcleos de reunión de macoteranos y visitantes.

Hoy, con la complicada situación que ha generado y está dejando el coronavirus, no esconde su temor ante un más que posible cierre, aunque mantiene las ganas por aguantar una tormenta que se hace por momentos muy cuesta arriba en lo que a los gastos mensuales se refiere.

¿Cómo has vivido el verano? ¿Muy diferente a cualquier otro?

F.J: Este verano hemos tenido que cambiar la estrategia, sirviendo con más delicadeza, con mucha calma y mimo, sin caos. Tanto dentro del local como en terraza. Hemos estado, menos dos o tres días de las "No Fiestas", casi siempre vacíos, cumpliendo con las normas de seguridad de distanciamiento perfectamente, mucha limpieza y desinfección...muy tristes la verdad, con falta de emoción, motivación y entusiasmo. Dando siempre las gracias a ese cliente fiel y leal del Bar Moreno. Nada que ver con otros veranos y ‘sanroques’ de años atrás, esto ha cambiado por completo la realidad que vivimos”.

¿Has notado una caída en la facturación con respecto a veranos anteriores?

F.J: Lo cierto es que llevamos unos años con la facturación muy muy justa y el que este año no hayamos tenido la oportunidad de "poblar la despoblación" (cosa que todos veranos sucede), sumado al miedo de ir al bar por coger lo que uno no desea, se ha convertido en el que creo es el peor verano para la hostelería rural”.

¿Cómo se presenta el otoño?

F.J: Vivir o intentar sobrevivir de la hostelería en los pueblos y en estos tiempos es más que complicado .Es como una gran obra de teatro cómica-trágica, llena de altibajos y de cambios de estado emocional…La Tercera Generación del Bar Moreno está representando su tercera y última escena, creo que el telón se caerá al igual que la hoja en Otoño. Aunque pretendo seguir fiel a mi filosofía, la de "nos veremos en los bares".

¿Te sientes arropada por las administraciones, tanto tú como la hostelería del medio rural?

F.J: Pues he recibido la prestación extraordinaria por Covid y me he podido beneficiar de la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social .Sería muy necesario que esta medida siguiera adelante durante los próximos meses, al menos hasta que todo esto vuelva a la normalidad, pues a mí personalmente entre gastos de renta, luz, autónomos e invertir lo mínimo cada semana para poder servir no me salen las cuentas. No podemos seguir adelante sin que existan ayudas. Hoy por hoy los gastos sobrepasan a las ganancias. Pero por encima de todo voy a luchar por seguir abriendo, es mi vida”.