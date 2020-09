‘El Torito’ Acosta, la versión 2.0 del ‘caso Diego Aguilar’: nueve meses para llegar al Salamanca UDS

Martes, 29 de septiembre de 2020

Fue anunciado en enero y la pandemia provocó que no volase a España, pero aún sigue sin ponerse a las órdenes de Egea y ya recuerda a la historia del extremo mexicano

El Salamanca UDS ha conseguido realizar una mejor gestión como club durante este verano, pero sigue sufriendo muchos problemas con los famosos visados para poder incorporar con rapidez a sus fichajes. Un ejemplo de ello en el curso pasado fue el de Diego Aguilar, un extremo mexicano que tardó más de tres meses en llegar a la capital charra y que solo pudo jugar el derbi con Unionistas, ya que después se canceló la Liga por la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, Marcelo ‘El Torito’ Acosta, de origen paraguayo y 20 años de edad, ha superado con creces los registros del que iba a haber sido su compañero y ostenta el récord de ‘tardón’ con nueve meses. El lateral diestro, al que en un principio se vendió como un jugador de banda en el medio campo, fue anunciado por el club el pasado 31 de enero y la pandemia del coronavirus provocó que no volase a España -sí lo hizo a Uruguay para solucionar temas de papeleo-, pero aún sigue sin ponerse a las órdenes de Egea y ya recuerda a la historia de Aguilar. No obstante, el Salamanca UDS indicó en un comunicado que “continuaba” en la 2020/2021 como si de una renovación se tratase, a pesar de no haber estado ni en Europa.



Desde la entidad charra aseguran que “no depende de nosotros al ser un tema de embajada” y que “pronto estará”, pero no dan una fecha para el desembarco de Acosta. Entre tanto, el técnico argentino ha tenido que utilizar a Luis Martínez, del filial, como lateral derecho para luchar y dar descanso a Nacho López. Por otra parte, aún faltan Puma, Duma y Pedra por llegar también.