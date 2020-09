La final de la Copa RFEF entre Unionistas y la Arandina, el domingo 4 de octubre a las 17:00 horas en el Reina

Lunes, 28 de septiembre de 2020

Ya hay horario para la final de la fase regional de la Copa Federación entre Unionistas y la Arandina: será el domingo 4 de octubre a las 17:00 horas en el Reina Sofía. No obstante, no habrá público, puesto que el estadio no podrá acoger a aficionados hasta, al menos, el próximo enero de 2021.



Por otro lado, los de Hernán Pérez disputarán su segundo partido en su nuevo feudo, lugar en el que ya se ha comenzado a trabajar para poner la cubierta de las gradas.