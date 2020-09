‘Aguamiel y filigrana’, el próximo libro de poemas infantiles de Juan Carlos López Pinto

Lunes, 28 de septiembre de 2020

“Me ha servido en estos tres últimos años como acicate en mi proceso de rehabilitación personal. Me lo he pasado bomba”, afirma el autor

‘Aguamiel y filigrana’ es el título del libro de nuestro compañero Juan Carlos López Pinto, que verá la luz en breve. Se trata de una recopilación de poemas infantiles con ilustraciones de Carlos Marcos Quispe con el que muestra su apoyo a a las personas con daño cerebral, ya que está dedicado a la Asociación Salmantina de Daño Cerebral ( ASDACE).

“Un libro que me ha servido en estos tres últimos años como acicate en mi proceso de rehabilitación personal. Me lo he pasado bomba”, afirma el autor.



Del mismo modo, invita a los lectores a “adquirirlo para ayudar a esa peligrosa banda de usuarios de Asdace, que los que no están cojos están mancos, pero todos excelentes personas y luchadores”.

Como avance, este es uno de los poemas: