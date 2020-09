Queremos saber

The Lancet ha dicho que España es la única, comparada con los países de su entorno que no ha controlado las fronteras. Dicho por una de las más prestigiosas revistas científicas del mundo ¿por qué no pedimos la dimisión de los ministros cuya cartera es fomento, Interior, Sanidad? y junto a ellos, el Presidente del desgobierno que sumió España en el caos en pocos meses.

Con los datos que proporciona el gobierno socialcomunistabolivariano solo 319 personas, osea el 0, 2% de contagiados fueron al hospital desde Barajas y con sus mismos datos este verano el 85%de los contagiados fueron asintomáticos. ¿Seguiremos sin pedir PCR en origen y sin control de fronteras? ¿Sin Comité de expertos, sin saber que hacer con los 13000 muertos que simón no sabe donde encajarlos?

Debido a la alta mortandad en este grupo de riesgos, lo cual deriva en un alto indicie de ahorro en pensiones. Los cursos de labores tradicionales, realizados en los pueblos, han sido suspendidos, me parece perfecto ¿pero no se contagiaban con gripes, constipados etc, otros años?

Me ha cansado de trágala de Pedro y Pablo.

El virus no se va ir, debemos asumirlo, como se han asumido otro tipo o cepas de virus a lo largo de la historia, el hombre ha convivido siempre con estos agentes infecciosos microscópicos acelular, que solo pueden replicarse dentro de las células de otros organismos, para algunos se crearon vacunas, otros como SIDA, el virus es tan fuerte que no admite que nadie se interponga en su camino, aquellos que murieron, y hace pocos años, fueron tratados como apestados… hoy, los que sobreviven, tiene vida normal con medicación ¿No sucederá así con el covid?

La presión social y psicológica es tan fuerte que nos hace enfermar. Se nos dijo que con el calor, el virus nos dejaba, MENTIRA, que los niños eran propagadores del covid. MENTIRA, van felices a la escuela, interactúan con sus compañeros, hacen vida normal dentro de lo anormal que les hacen ver la situación... ¿Se fijan que éste año no se hace publicidad sobre los piojos y la llegada del curso? otro pensamiento, Si somos el país del mundo con mas contagiados y médicos fallecidos… ¿que falla? ¿Somos inferiores en formación a los países cercanos? NO. Mal equipados SI.

Referente a la mascarilla, antes era contraproducente usarla (no las había) hoy los dermatólogos tienen colas, el uso de mascarillas, guantes, lavado frecuente de manos y el uso de geles hidroalcohólicos están desencadenando un aumento en el desarrollo, empeoramiento o sobreinfecciones de algunas enfermedades de la piel como dermatitis irritativa de contacto, principalmente en las manos y rostro, empeoramiento de enfermedades preexistentes como acné, rosácea, dermatitis seborreica y dermatitis atópica. Se nos encerró durante 100 días y lo soportamos como borregos. Señores de la coyunda de Pedro, con sus medidas, llevan España a la quiebra.



Les interesa hacerse con la autonomía madrileña, la joya de la corona, derribar a Isabel Ayuso, ¿no han dejado las competencias en las CCAA? Ver a Sanchez hacer la foto, llevando la mano al pecho, sí, a la zona del corazón cual dirigente americano. ¿De que vas Pedro? Mientras ondeaban las banderitas que por pequeñas parecían de pincho del bar cercano. Tú y tus ministrables sois lo por en el peor momento. Los españoles, sabemos que no tienes plan B, ni personas cualificadas para decir lo que de verdad sucede, no tú verdad de pinocho narcisista ególatra.

Exigimos respuestas que nunca llegarán, mientras, hagan de sus vidas tranquilidad, unidad ante el desamparo del desgobierno que nos ha tocado sufrir, aquel que quitaba el sueño a Pedro, hoy es su mayor compinche, que bien amortizado tiene el colchón del insomnio, otros no duermen, por ejemplo los ERTES, los ERES, los de la PV… los meses corren y siguen sin saber que es de lo prometido. Nada, que volvemos a tiempos en los cuales la gente sin recursos iba a buscar diariamente (hoy Caritas y Comedores Sociales, antes Obispado) la comida. Mientras ellos se fotografían en plan HOLA, en la revista rojiza Vanyte Fair. La ministra sigue de gira por los papeles, aquello que hace poco dijo: cosificaba a la mujer “la moda” a lo largo de una extensa entrevista, no habla de la pandemia, del mal trato, de los numerosos divorcios que ocasiona el lío del virus. Ellos son felices con sus niños, educados con el plan Montessori, viven en un casoplón. Otro de la panda, el del pañuelo rojo al cuello, en plan braga, encabeza la manifa contra CAM, luego le pescan con el ojo indiscreto, almorzando en Numa Pompilio, restaurante del Barrio de Salamanca, con una de las mejores terrazas de Madrid. Ya había hecho su fanfarria a favor de los barrios menos agraciados del Sur madrileño ¡Asco!