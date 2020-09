Las estaciones de ITV de Salamanca emitieron más de 33.000 inspecciones desfavorables de vehículos en el último año

Lunes, 28 de septiembre de 2020

Del total de vehículos inspeccionados en la provincia, más de un millar resultaron no aptos para la circulación, aumentando el porcentaje de vehículos que no pasan la ITV a la primera a medida que aumenta su antigüedad

Las estaciones de ITV en la provincia de Salamanca realizaron 189.100 inspecciones técnicas de vehículos durante 2019, según los datos del anuario estadístico de las ITV publicado por la Consejería de Empleo e Industria, y siendo la mayoría de ellas inspecciones periódicas (185.384) y un pequeño porcentaje de inspecciones por reformas de importancia en el vehículo (731).

¿Cuántos de los vehículos inspeccionados no pasan la ITV a la primera? En Salamanca, las estaciones de ITV emitieron 33.573 inspecciones desfavorables, a las que se suman 1.134 inspecciones técnicas con resultado negativo, lo que significa que el vehículo no es apto para la circulación. Del total de vehículos inspeccionados, el 18,3% fueron rechazados. Hay una diferencia a tener en cuenta entre inspección desfavorable y negativa. En el primer caso, tendremos un plazo no superior a dos meses para subsanar las defeciencias detectadas, pero si es negativa, el vehículo tendrá que ir directamente al taller antes de volver a la circulación.

Por su parte, en 89.023 inspecciones de vehículos realizadas en el último año se detectaron deficiencias leves que no impidieron pasar la ITV a la primera y 65.370 fueron favorables. La Inspección técnica de vehículos es obligatoria para todos los vehículos y su periodicidad varía en función de los años que tenga. El objetivo es garantizar el buen estado de los principales elementos de los que se compone el vehículo.



Las estaciones que más inspecciones realizaron durante el último año fueron la de Castellanos de Moriscos (64.692), seguida de la estación de Carbajosa de la Sagrada (54.473).

En el conjunto de Castilla y León, durante 2019 se realizaron más de 1,4 millones de inspecciones técnicas de vehículos (1.472.389), 38.258 más que el año anterior.

Antigüedad del vehículo

A mayor antigüedad del vehículo, más probabilidades de que en la ITV detecten algún defecto que debe ser subsanado, y esto aumento el porcentaje de inspecciones desfavorables. Así, en el caso de Salamanca, el porcentaje de inspecciones desfavorables es del 9,3% en los vehículos con hasta 5 años de antigüedad, porcentaje que se dispara al 19% en el caso de vehículos con más de 16 años.