Defender España. Apoyar la monarquía

Felipe VI togado

Pablo Casado, Presidente del PP, el primer partido de la Oposición, ha defendido al Rey Felipe VI después de la crisis institucional que, según denuncian los populares, ha generado el Gobierno de Pedro Sánchez, al vetar la presencia de su Majestad -el viernes- en la entrega de despachos a nuevos jueces en Barcelona, y de los ataques dirigidos desde el Ejecutivo a la Monarquía. Casado ha advertido que estamos ante una -Terrible erosión de las Instituciones Democráticas por parte del Gobierno de Sánchez-. Por eso, ha exigido la destitución inmediata del ministro Garzón y anunciado que llevará la reprobación de Pablo Iglesias en el Congreso.



LA MAYOR FALSA para llegar al poder, ha sido la cometida por Sánchez. No iba pactar con indepen, con partidos anticonstitucionales, con hijos de la ETA… con todos los anti capital con tal de mantenerse en la poltrona. Le quitaba el sueño pactar con Pablo Iglesias, bien amortizado que tiene el colchón, pero no así los españoles que seguimos pensando y viendo como se destruyen PYMES, como los ERTES no llegan, como la farolada de la PV no llegan, como… mientras él duerme plácidamente entre nubes de algodón, al igual que ZP y no digamos el de Galapagar que se despereza en el Congreso. Pedro hizo al igual que aquel vende un “mercedes” y cuando ya pagado, lo entrega, “es una caja de cartón con ruedas de bicicleta”. Cuesta al pagador, sacrifico, sudor y lágrimas reclamarlo. Me pregunto viendo las encuestas, como sigue habiendo gente que vote al personaje más nefasto mentiroso, ególatra y narcisista que tuvo la democracia española.

No señores, el problema no es la Constitución, ni la Monarquía. El problema único, terrible y fundamental es SANCHEZ, el personaje siniestro que quiere llevar España a la ruina social y económica, para convertirla en una dictadura comunista- bolivariana, romper la democracia y la libertad ...

Recuerdo, cuando murió Fidel Castro y estadista comunista Turrión, puso un tweed diciendo que había muerto uno de los demócratas más importantes del mundo, me gustaría que se lo hubiese explicado a las familias de los disidentes cubanos que murieron torturados en las cárceles, a los exiliados, a los que salieron por pies, dejando sus bienes en la Perla del Caribe. Estos países están en la miseria, sus dictadores, comunistas, son un referente para ellos, y esas repúblicas son las que nos quieren imponer a la fuerza.

SANCHEZ, a base de engaños, hizo creer a los inocentes que iba utilizar la Ley de Transparencia ¿Dónde está?. Luchar contra el enchufismo y la corrupción ¿se le olvidó? Tenía un Proyecto nuevo de gobierno LA GRAN FARSA Con los enemigos del Orden Constitucional Español no se debe andar con paños calientes (acciones para remediar, paliar, apaciguar o atenuar; medidas que resultan ineficaces y no solucionan el problema de fondo) y el gran problema no es otro que aquel que nos llevo al desgobierno de España, Pedro Sanchez

Pretenden al igual que hace 80 años, meter “su constitución” a tornillo sin que la votara el pueblo. Andar el mismo camino y sabemos lo que ocurre cuando se recorre por el mismo sendero dos veces. Piojos, ruina, caos, hambre. Ojalá duerman el sueño eterno los 4 jinetes del Apocalipsis, entonces es qué la Mano de Dios nos sigue protegiendo.