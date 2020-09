Qué cosmética te puedes poner para ir al gimnasio

Sábado, 26 de septiembre de 2020

Es poco común pensar que los maquillajes y el gimnasio vayan unidos, es cierto. El tema del sudor, la porosidad de la piel que se abre con el calor y el ejercicio físico nos hace pensar que la mejor opción para ir al gimnasio es no llevar maquillaje, pero...¿y si te contamos que los mejores tipos de maquillaje y mejores productos cosméticos que hay hoy en día en las farmacias online certificadas sí permiten hacer deporte mientras los llevamos?

Acompáñanos por estas líneas y los descubrirás.

Maquillaje libre de alergias y 100% seguro para hacer deporte

Hay un par de cosas importantes a la hora de usar maquillaje y algún cosmético que nos permita entrenar en el gimnasio, y la primera de ellas es que realmente no debemos exagerar con su aplicación. Es decir, si una noche de fiesta usas un maquillaje trabajado y espectacular para lucir guapa y perfecta, para ir al gimnasio no necesitarás de tanto ornamento, simplemente puedes usar los productos con una base menos cargada.

Y la segunda de las cosas es tanto o más importante que la primera, puesto que se refiere a que deberemos prestar aún más atención al tipo de maquillaje que llevemos sobre nuestra piel, porque en condiciones normales y sin transpirar el poro puede estar más cerrado y no dejar entrar los productos de belleza, pero haciendo deporte y ejercicio físico en el gimnasio, puedes estar segura de que la piel se expone muchísimo más a que esos productos penetren un poco más de la cuenta y te puedan causar alguna irritación o molestias cutáneas.

¿Qué productos de maquillaje uso para ir al gym?

Productos de cosmética que aguanten un entrenamiento en el gym hay muchos, incluso como sabemos hay cosméticos que resisten el agua, pero lo mejor es que te decantes por marcas famosas y reconocidas, tanto si tu propósito es hacer algunos ejercicios para entrenar tus piernas de manera suave, como si te quieres marcar una clase de ejercicios de alta intensidad para quemar grasa, con los que acabes sudando a mares.



Con marcas de cosméticos como LOréal, Revlon, Estée Lauder, Shiseido o Maybelline, tenemos una calidad premium asegurada, pero incluso si optamos por marcas como Nyx cosméticos, Sephora o por la mismísima Avon y sus productos de belleza por catálogo, conseguiremos un look perfecto, comedido y nada recargado para ir al gimnasio con algo de maquillaje de base.

Para evitar cualquier sorpresa desagradable y cuidar la salud de nuestra piel, de nuevo lo mejor es que seamos precavidos con las marcas. Incluso si es necesario podemos utilizar productos de farmacia, a poder ser de laboratorios de prestigio o de compañías farmacéuticas tan conocidas como Johnson & Johnson, que no solo tienen el típico champú o gel corporal, sino que haréis bien en descubrir su gama de productos cosméticos. O Novartis, conocida marca farmacéutica que nos ofrece muchos productos de confianza para nuestro pelo y cuerpo, e incluso el codiciado protector solar por si salimos a correr al exterior. Otros laboratorios como Hoffmann-La Roche Ltd, Pfizer, AbbVie, Sanofi, Merck & Co., Gilead Sciences, GlaxoSmithKline, Amgen, o Abbott Labs, también son excelentes opciones a contemplar.

Así que ya lo sabes, opta siempre por productos de calidad, utiliza una base de maquillaje en gel poco cargada, pocos polvos, y si puede ser mantente conservadora con la máscara de pestañas o el delineado de tus ojos, poniendo ahí especial interés en usar una marca que aguante el sudor y el calor que vas a generar haciendo deporte. Pero como ves, siempre hay opciones para que podamos lucir bien e ir cuidadas, incluso para nuestros momentos en el gimnasio.