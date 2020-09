El Ayuntamiento cede 20 tablets a los colegios para que las presten a alumnos con necesidades

Viernes, 25 de septiembre de 2020

La Concejalía de Educación, Infancia y Familia del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha procedido a adquirir un total de 20 tablets para cederlas a los cuatro colegios de Educación Infantil y Primaria de la ciudad, con el objetivo principal de que puedan prestárselas a aquellos alumnos que por diversas circunstancias tienen más dificultades para el seguimiento de las clases online a través de la plataforma de Educación de la Junta de Castilla y León.

Según explicó en la tarde del viernes la delegada de Educación, Infancia y Familia del Consistorio, Vanesa Muriel, la situación vivida en el tramo final del curso pasado ha puesto de manifiesto que hay alumnos que no tienen medios informáticos adecuados o no disponen de conexión a Internet, de tal modo que algunos no podían seguir las clases y realizar las tareas encargadas, o en el mejor de los casos, tenían que hacerlo mediante los teléfonos móviles de sus progenitores.

El objetivo es que esas tablets puedan cubrir la carencia de medios, tanto si vuelve a haber un nuevo confinamiento como en el momento actual, para así solventar la desigualdad entre alumnos por su situación económica familiar, algo que desde el punto de vista de Vanesa Muriel, “vulnera el principio básico de la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación universal recogido en nuestra Carta Magna”.

Como decíamos al principio, el Ayuntamiento ha adquirido 20 tablets (de 10 pulgadas y pertenecientes a la marca Innjoo), en un proceso de licitación al que presentaron ofertas tres empresas: Expomir, Daniel Mielgo y Nova Express, adjudicándose el contrato a ésta última por un importe total de 2.666,84€ (IVA incluido).



Con las tablets ya en posesión del Ayuntamiento, se ha enviado una comunicación a los directores de los 4 colegios de Ciudad Rodrigo (San Francisco, Miróbriga, Arrabal del Puente y Misioneras de la Providencia-Santa Teresa de Jesús) para informarles de la adquisición, y de que a partir del 1 de octubre pueden pasar a recoger 5 tablets por centro en servicio de préstamo (deberán retornarlas al Ayuntamiento como muy tarde el 30 de junio), haciéndose ellos cargo de las averías o de cualquier otra circunstancia.

Una vez en poder de los centros, serán estos los que se encarguen de prestárselas a aquellos alumnos que las necesiten por no disponer de los medios adecuados por su situación sociofamiliar o económica, por estar en riesgo de exclusión social, o en una situación de especial vulnerabilidad. La forma de préstamo será determinada por los propios centros en función de las necesidades. En caso de que no sea necesario prestarlas, podrán darles el uso que estimen más conveniente (como usarlas en el propio centro durante el horario lectivo).