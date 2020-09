Pedro Sánchez, Otegi y demás ralea política…

Viernes, 25 de septiembre de 2020

Si a Pedro Sánchez le hubieran dicho hace algunos años que se le iba a relacionar políticamente con el líder batasuno Arnaldo Otegi, no lo hubiera creído. Y si en una bola de cristal le muestran una imagen visionaria en la que él mismo iba a flirtear con el partido proetarra después de negar hipotéticos acuerdos hasta la saciedad, hubiera flipado en colores. O a dar tantas concesiones a los separatistas catalanes, o a resucitar a Podemos.

Pasamos una coyuntura desde hace tiempo en la que los políticos están claramente bajo sospecha; sin dudar que muchos de ellos sean competentes y tampoco deben pagar justos por pecadores. Pero los que están arriba infunden mayor desconfianza de un bando y de otro. Sin embargo, son los gestores actuales los que han provocado un panorama más desolador y lógicamente el pesimismo reinante con ellos en la sociedad española antes de la pandemia, que ya era una realidad, se ha vuelto exponencial. El aserto ya es ‘vox populi’: La peor situación, con los peores.

Y es el titular de la Moncloa el que emprendió una carrera de despropósitos desde que apareció en la palestra política nacional sustituyendo a Rubalcaba como Secretario general del PSOE en 2014. La elección, que lanzaba también su candidatura a la presidencia del Gobierno, no pudo ser más desacertada y más aún la comparación con un líder de la talla de su predecesor. El “No es no” fue su eslogan para torpedear la investidura de Mariano Rajoy. Los expertos aseguraban que la inseguridad que sembró provocaba en torno mil millones de pérdidas cada mes, aparte de los casi 180 por convocatoria electoral al no materializarse las investiduras, hasta que lo echaron.

Sin embargo su ahínco por conseguir la poltrona seguía latente, presentándose a las Primarias y resurgiendo de sus propias cenizas. Frente a la competencia y elegancia de políticos como Eduardo Madina, Pedro Sánchez fue elegido candidato a llevar los designios de nuestro país el más nefasto, puntería similar que con Zapatero. La moción de censura de 2018 lo colocó de Presidente del Gobierno y fue confirmado en las elecciones de 2020. Su electorado no quiso ver su ineptitud y una conducta que lo convertía en un auténtico riesgo para nuestra sociedad. Los tres partidos de la derecha, en un alarde de egoísmo y torpeza histórica al no unirse para el sufragio, facilitaron la victoria de su alianza con comunistas e independentistas, contradiciendo su anuncio de que jamás habría tal entente.

La ambición desmedida de este malévolo personaje por el poder a cualquier precio dejó entrever enseguida las argucias utilizadas en el camino, con una fórmula perfectamente estudiada… mentira, derroche y pactos con la peor calaña política. Sus contradicciones las conoce todo el mundo. “Nunca pactaría con Podemos porque el 95% de los españoles no dormiría tranquilo ni yo tampoco. A Pablo Iglesias nunca le dejaría las llaves de mi casa. Con Bildu no iremos ni a la vuelta de la esquina. No permitiré que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. España no se merece a Iglesias como Vicepresidente del Gobierno y menos con esa pinta. El final del populismo de Podemos es la dictadura de Venezuela”, para permitir también el grotesco aterrizaje en Madrid de la delincuente adjunta del gobierno de Maduro. Las mentiras y trampas lo han hundido más en su propia farsa. Un rosario de engaños y despropósitos forman parte de sus discursos, incluido el plagio de su tesis doctoral después de exigir que cualquier político que copiara una tesis se debía marchar de la política.

“Yo cumplo todo lo que prometo”, Pedro Sánchez dixit. El actual mandatario se ha convertido en el peor ejemplo de fiabilidad. Desleal y falso con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que dejó vendidos en Cataluña; hipócrita con la Guardia civil, cuya continuidad peligra en Navarra; cómplice de la manifestación de Alsasua contra la Benemérita al permitirla para pelotear a sus socios batasunos. Un Presidente sonrojado como ninguno por policías y guardias civiles en la reciente concentración del Congreso, tras su “profundo lamento” en forma de pésame por el suicidio del etarra… “Estamos abandonados, no tiene usted ni ética ni moral ni dignidad ninguna”. Pedro Sánchez ha consentido también que su partido en la Comunidad Foral votara en contra de que el Parlamento Europeo persiga los 379 crímenes de ETA aún sin esclarecer, convirtiéndose este detalle en una de sus actitudes más miserables desde su llegada a la Moncloa.



Y el destino también quiso que este siniestro personaje tuviera la llave principal en la gestión de la peor crisis desde la Guerra Civil, en la que el partido de la oposición podía haber tenido más iniciativa en regiones y municipios. Pero al Gobierno, con la mayor información, nunca le interesó suspender el 8-M, y en consecuencia tampoco podía clausurar numerosos eventos o las propias actividades académicas. Con una colección de despropósitos durante la epidemia, por todos conocidos, adornado por una frase más del indeseable dirigente el pasado junio: “Ahora más que nunca, viva el 8-M”, con más de 45.000 fallecidos encima de la mesa.

Quien esto firma, que tantas veces ha votado opciones progresistas, contempla atónito un PSOE absolutamente desvirtuado, liderado por un ‘sátrapa’ capaz de casi todo por mantener la poltrona. Su dispendios en los viajes, el gasto ingente en un récord ‘Guiness’ de ministerios, su vergonzoso trato de favor a algunas CCAA, especialmente a Cataluña y su delincuente y fanático presidente, la demagogia estratégica con el fenómeno inmigrante, sus despilfarros interesados con algunas asociaciones ‘por la igualdad’, sus donaciones a narcodictaduras, el engaño a cientos de miles de familias que no recibirán el ingreso mínimo vital, el espectacular aumento del presupuesto para la población reclusa, su inutilidad para terminar con el fenómeno okupa, potenciado por sus socios de Gobierno. Tantas maniobras con una intención espúrea, con la anuencia del voto inconsecuente, el protagonismo del partido que resucitó y su líder subversivo, para multiplicar el enfrentamiento por su ansia de poder y sus infames entregas al secesionismo y vergonzosos indultos en proyecto.

Y en este orden de disparates llegó también el abrazo a la formación proetarra Bildu, que no ha condenado los asesinatos de ETA, y a su buque insignia Arnaldo Otegi, que después de una imparable carrera en la banda terrorista ha espetado recientemente: “Estamos muy satisfechos porque hicimos lo que teníamos que hacer por tratar de construir un escenario mejor en nuestro país”, justificando los 850 crímenes de la banda.

Tantos dislates del primer ministro que han puesto en peligro el futuro de una sociedad española que lucha ahora por salir de la pesadilla del Covid-19 y apenas dejan asomar los escasos aciertos, entre los que figura la subida del salario base o supresión del ‘impuesto al sol’.

En nuestra ciudad sorprende la defensa a ultranza que Pedro Sánchez, una auténtica maldición, ha tenido en políticos como Paco del Molino o Rafa Sierra al menos en los primeros años, Emilio Melero, Fernando Vegas, su defensor ‘a muerte’ o el silencio del Secretario General provincial del PSOE, Fernando Pablos, contrario a las posturas del jefe del Ejecutivo antes de su llegada al poder y después con su enigmática y lamentable omisión.

Mientras tanto, el peor Presidente de la democracia y el más nocivo continuará sembrando insidia en la sociedad española, en una escandalosa exhibición con sus perversos aliados que debe finalizar pronto para no terminar de arruinarnos a todos.