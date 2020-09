Richard Huerta, el entrenador de confianza de las estrellas en Salamanca 

Jueves, 24 de septiembre de 2020

El mundo del deporte está cambiando a pasos agigantados y los profesionales ya llevan un buen tiempo cuidando su preparación física al milímetro. Sin embargo, su confianza no cae en manos de cualquiera y en Salamanca hay una persona que es la que mueve los hilos: Richard Huerta. El prestigioso kickboxer cuenta con un estudio de entrenamiento personal, ubicado en la avenida de Portugal, en el que futbolistas como Raúl Albentosa, Ohemeng, Sergio Molina, Amaro, David Mellado, que fichó recientemente por la cantera del Real Madrid, Sotres u One, entre otros tantos, se ponen –o pusieron– a tono para mejorar su rendimiento.

Sin embargo, el camino de Huerta no ha sido sencillo y ha tenido que luchar duro para poder hacerse un hueco en el mundillo, ya que es un hombre muy importante –de forma indirecta – para muchos equipos. Además, este año ha tenido que lidiar con la pandemia del coronavirus y la inactividad en los atletas, por lo que ha dado entrada al concepto de la ‘pre-pretemporada’. “La verdad es que trabajar con diferentes deportistas es muy fácil, son conscientes de la importancia de la puesta a punto, aunque haya días que te ‘odien’ un poquito. La pre-pretemporada, que es como me gusta llamarlo, consiste en prepararles para llegar en el punto de forma exacto para poder asimilar toda la carga de la pretemporada, reduciendo lo máximo posible sus déficits y las posibilidades de lesión”, cuenta el charro.

Tras estrujarse la cabeza para poder ofrecer un estado óptimo a sus clientes en este 2020, Richard comenta que “es un año atípico, porque ha habido muchos meses de parón, pero ellos estaban con muchas ganas de entrenar y empezar a moverse. Además, el nuevo sistema de competición hace que sea una Liga mucho más disputada y todos quieren empezar ya”. No obstante, el varias veces campeón del mundo de Kickboxing dice que hay diferencias entre unos casos y otros, puesto que “se nota quién ha tenido más facilidades para entrenar y quién no; un jardín, material para entrenar… Prácticamente se ha partido de cero en todas las preparaciones”.

Y no eso no es todo, ya que el entrenador personal argumenta que “la pre-pretemporada la estructuro por semanas, teniendo en cuenta el momento en el empieza la pretemporada, el nivel de experiencia en entrenamiento de cada uno y, por supuesto, las características de su juego. No podemos darle la misma píldora de ejercicios a un jugador explosivo y de mucha velocidad como Ernest que a uno con más corpulencia como One o Albentosa. Siempre hay que individualizar. A partir de ahí, suelo empezar con sesiones de fuerza más tradicionales y con el paso de los días vamos entrando en entrenamientos más específicos, incluido el trabajo de campo, que es donde tienen que rendir los futbolistas”.

Además, la lista de nombres que han pasado por las manos de Richard Huerta es bastante extensa y respetable: “Durante estos años que llevo en el estudio he podido ver jugadores de todos los niveles, con experiencia en Primera como Albentosa a los de la base. El núcleo duro está en Segunda B y Tercera con gente como Sotres, Ernest (Oehemeng), Amaro, One, Sergio Molina o Mellado, que se acaba de incorporar al Real Madrid de División de Honor”.

En definitiva, el trabajo siempre acaba dando sus frutos, pero para ello hay que echarle horas y horas si se quiere cumplir con el objetivo: “Lo cierto es que es una responsabilidad alta, confían en ti parte de su rendimiento y que ellos consigan sus objetivos o no también es responsabilidad tuya. Tienes que estar en constante contacto con los preparadores físicos de los equipos para saber cómo actúan y poder adaptarles el trabajo a lo largo de la temporada para que así sean deportistas más completos. Al ser luchador también conozco lo complicada que es la competicion e intentó medir sus sesiones al milímetro; las hago como si fueran para mí. Estoy muy contento por la confianza que tienen en mí y por ver cómo van evolucionando y cumpliendo con sus objetivos como pueden ser los casos de Sotres con el Cádiz o Mellado con el Madrid”.