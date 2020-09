Este fin de semana regresan las actividades culturales con público en el Patio del DA2 y el Patio Chico

Miércoles, 23 de septiembre de 2020

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, retoma este fin de semana las actividades culturales presenciales tras el anuncio de la Junta de Castilla y León del levantamiento de las restricciones en nuestra ciudad. El Patio Chico y el Patio del DA2 serán los dos espacios que acogerán, entre el viernes y el domingo, cuatro propuestas musicales y otras cuatro teatrales protagonizadas por compañías y grupos locales.

En ambos espacios se tomarán todas las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias. El acceso será con invitación, que se podrá descargar en www.ciudaddeculturalorg; todas las invitaciones van con asiento preasignado y habrá gel hidroalcohólico a disposición de los espectadores.

En el ámbito musical, la cantante de copla María Mercedes ofrecerá un concierto el viernes 25 de septiembre, en el Patio del DA2, a las siete de la tarde. En esta actuación, recordará coplas tradicionales muy populares y otras más contemporáneas con el fin de llegar a todo el público.

El sábado 26 será el turno para las tradiciones charras con la celebración del XXXII Día del Tamborilero, en el Patio Chico, a las 12’30 horas. Un año más, esta actividad la organiza la Peña Folklórica El Tamboril y participarán distintos tamborileros de esta peña. Además, los asistentes podrán disfrutar de los diferentes bailes y trajes tradicionales de Salamanca y provincia.

Ese mismo día, a las siete de la tarde en el Patio del DA2, actuará el grupo salmantino Concierto 3, que ofrecerá un espectáculo musical de composiciones propias sobre poemas de los más importantes autores en español: Lorca, Benedetti, Miguel Hernandez, Goytisolo, Neruda, Sta. Teresa de Jesús, Machado, Fray Luis de León, Blas de Otero, San Juan de la Cruz, Unamuno o Cervantes.

Y la programación musical finaliza el domingo con el concierto del Trío Contrastes en ese mismo escenario, a las siete de la tarde. Desde su formación en 1998, esta agrupación musical ha actuado en diferentes ciudades europeas y en importantes festivales de Música española y de Música del siglo XX en España, Austria, Hungría, Suiza, Bélgica, Portugal, Alemania, Corea, Canadá, Italia y Eslovenia.

Programación escénica

Regresa también la programación escénica con cuatro propuestas para este fin de semana: “Con T de títere y O de objeto” de Katúa & Galea; Soñando Dulcinea de La Befana Producciones; “Reclownversiones” de Kuro Neko; y “Carnaval Barroco” de la compañía La Bulé.

Serán todas en el Patio Chico. La primera, “Con T de títere y O de objeto”, está programada el viernes a las seis de la tarde y va dirigido al público familiar. Voz y diversos elementos y objetos dan vida a los personajes de diferentes historias. Ellos son personajes curiosos y entrañables que van apareciendo en escena unas veces de forma tímida, otras como protagonistas de pequeñas escenas que mucho tienen que ver con la memoria y la tradición oral, con los cuentos populares. Los títeres y los objetos se convierten así en el hilo conductor de este espectáculo, van apareciendo en escena hasta componer un escenario lleno de pequeños personajes. “Con T de títere y O de objeto” es un espectáculo que propone una escucha visual, un viaje literario donde lo único que se requiere es venir acompañado de mucha imaginación.

El sábado 26, a las siete de la tarde, será el turno para “Soñando Dulcinea”, dirigida al público adulto. La voz de Dulcinea se hace hueco en este espectáculo escrito por Nur Sánchez sobre textos de El Quijote. El libro de Cervantes contado desde la voz femenina de su protagonista: "El amor es como Don Quijote, cuando recobra el juicio es para morir".

El domingo, a las 12’30 horas, está programado “Reclownversiones”, una propuesta para el público familiar. Es quizás el espectáculo más clásico, dentro del estilo propio de un payaso que Pepechu, y su siempre ausente compañía, ha protagonizado a lo largo de más de treinta años. En esta ocasión, Pepechu, siempre de paso, camino a ninguna parte, ha hecho un alto en su camino; dispuesto a asentarse con sus cuatro trastos, comenzará a construirse una rutina diaria, semanal, horaria… o lo que dure. Esta trama sirve de trampolín para realizar un pequeño homenaje a algunos de los grandes payasos que inspiraron e influyeron en los primeros y balbuceantes pasos de Pepechu y de su entonces real y corpórea Compañía, auténticas Reclownversiones de números clásicos de sus admirados maestros Rhum, Charles Adrian Wettack (Grock), Carlo Colombaioni, Amber the Excentric, etc; todo ello hilvanado a un ritmo más suave y menos gritón que de costumbre, porque, es lo que tiene estar solo en casa, esta vez se ha acostumbrado a no hablar. Bueno, o casi.

Y por la tarde, a las seis de la tarde, será “”. ¿A un tal Don Juan conocéis que en Sevilla es notorio? El burlador. El seductor. El mito. El protagonista y… ¿nuestro héroe? No. El nuestro es el otro. Don Luis. Y de apellido Mejía, para todo el mundo (no tan) notorio. Todo secundario debería tener la oportunidad de vivir su propia aventura. Y ahora lo va a hacer. Una comedia en la que nada ni nadie es quien parece ser; un paseo por el Siglo de Oro y sus grandes autores; un Carnaval Barroco en el que Don Luis lo arriesgará todo por ganar la más importante de las apuestas.