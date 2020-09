Cómo acceder a financiación cuando no dispones de una nómina

Miércoles, 23 de septiembre de 2020

El mercado de los préstamos está muy masificado, por lo que no tendrás problemas para encontrar financiación, incluso si no dispones de una nómina. De hecho, aunque habitualmente la nómina sea el requisito principal para el acceso a un préstamo, la verdad es que podrás encontrar numerosas ofertas en las que no es necesario.