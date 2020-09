Miércoles, 23 de septiembre de 2020

Ya hay nuevo lío en el fútbol charro. El partido que estaba previsto entre el Santa Marta y el Peñaranda, ambos equipos del Grupo 8 de Tercera División, para esta tarde -a las 20:00 horas- en el San Casto no se disputará por desavenencias entre los dos equipos. Los de Bracamonte decidieron no disputar el encuentro, puesto que los del San Casto querían jugarlo a modo de entrenamiento y no con cáracter amistoso, lo que supondría gastos extra.

Dicho hecho supondría un mayor coste para el club anfitrión al tener que contar con un árbitro federado y podría dar lugar a mayores problemas en caso de que algún futbolista de los dos planteles sufriera una lesión. Ante ello, el Peñaranda decidió plantarse y no jugar un encuentro en el que estaba estipulado que hubiera público en las gradas.

Lee el comunicado del Peñaranda en la siguiente imagen: