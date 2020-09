La pandemia convierte el Teatro Nuevo Fernando Arrabal en un gigantesco Salón de Plenos

Martes, 22 de septiembre de 2020

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo pudo por fin celebrar en la tarde-noche del martes el Pleno Ordinario que tuvo que suspender el pasado viernes al no poder lanzar la sesión al mundo virtual (es decir, a Youtube) para que lo pudiera seguir en directo cualquier ciudadano que quisiera. En la jornada del martes, hubo la opción de seguirlo incluso de forma presencial, pero ningún ciudadano de a pie se acercó hasta el novedoso marco escogido para su celebración: el Teatro Nuevo Fernando Arrabal.

Aunque evidentemente allí no había problemas de espacio para que acudiesen de forma presencial todos los concejales, hubo 5 que participaron de forma telemática: Vanesa Muriel, Víctor Gómez, Juan Tomás Muñoz, Carlos Fernández Chanca y Soraya Mangas, quienes mediante una sesión de Zoom estuvieron conectados con el Teatro Nuevo, donde sobre las tablas se situaron el alcalde Marcos Iglesias, el segundo teniente de alcalde Ramón Sastre, y la portavoz del PP, Laura Vicente, en ‘sustitución’ de la primera teniente de alcalde, Beatriz Jorge Carpio, quién no pudo incorporarse hasta un rato después del inicio.

Cuando llegó, se situó en el palco del Teatro, junto a José Manuel Jerez, en el lateral donde se colocaron el resto de concejales presentes, para que estuviesen todos en el mismo plano de cara a la retransmisión en directo a través de Youtube de una sesión que duró 2h.30’, más de lo que debería haber sido, pero hay que tener en cuenta que se fue ‘perdiendo tiempo’ con los intercambios de micros entre los concejales (excepto los que estaban en el escenario), quienes además iban desinfectándose las manos.

La Escuela Infantil, principal discrepancia sobre las Ordenanzas

El tema principal del Pleno fue el debate de las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales diseñadas por el Equipo de Gobierno, que contaron con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, y la abstención final de Izquierda Unida-Ciudad Rodrigo en Común. El concejal de esta formación, Domingo Benito, expuso inicialmente que, pese a estar de acuerdo con las modificaciones, iba a votar en contra, para así reservarse el derecho de presentar una alegación, especialmente por el cambio relativo a los precios de la Escuela Infantil.

Sin embargo, acabó optando por presentar en la misma sesión de la tarde-noche del martes una enmienda verbal con su propuesta: que el descuento adicional de un 5% en las bonificaciones de la Escuela se aplique independientemente del número de niños matriculados (ahora mismo sólo se aplicará en los meses que haya menos de 60 niños). La propuesta contó con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, pero fue rechazada por el PP (como todavía no había llegado Beatriz Jorge Carpio, se hicieron dos votaciones, con empate a 8 votos en cada una, desempatando en la segunda el alcalde Marcos Iglesias con su voto de calidad).

Esa enmienda verbal de IU-CR en Común llegó después de que durante el debate tanto ésta formación como el PSOE expusiesen la “incertidumbre” que se generaba con la bonificación planteada. En palabras del portavoz del PSOE, Juan Tomás Muñoz, “se vuelve a las andadas al no definir el precio, que se deja en el aire por el número de alumnos”, algo similar a lo que expresó Domingo Benito: “no se sabe cuánto van a pagar”, quedando “condicionado a un elemento externo”, cuando en los últimos años “sólo se atendía al nivel de renta”.

Benito llamó incluso la atención sobre el hecho contradictorio de que “a las familias les va a interesar que haya pocos niños matriculados”, entendiendo que “supone volver al modelo del PP de no tener un compromiso presupuestario con la Escuela”. El alcalde Marcos Iglesias defendió que el 5% de bonificación planteado “no perjudica a nadie”, y expuso que la pérdida de ingresos es “considerable”, además de que el superávit del año pasado fue de apenas 59.000€, por lo que no tienen más margen de maniobra.

Durante el debate, hubo otros dos puntos de desencuentro en los que incidió la oposición. Por un lado, en el cambio de precio a abonar por la expedición de ciertos documentos, Ciudadanos e IU-CR en Común consideran que no queda claro a qué se refiere el concepto de ‘documentos no tarifados’ que sube de 12,34€ a 40€. Marcos Iglesias replicó que es un únicamente un ajuste técnico, y que hay otros dos conceptos similares que bajan de 61,68€ a 40€.

Y por otro lado, sobre la inclusión de una tasa por la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, PSOE e IU-CR en Común expusieron que, estando de acuerdo con el concepto, creen que es erróneo encajarla en las tasas por reserva de espacios públicos, y que por su filosofía sería más un aprovechamiento de dominio público, que pertenece a una Ordenanza diferente. Marcos Iglesias defendió que “entendemos que es reserva de aparcamiento, ya que no es para poner una máquina, sino para que aparquen de manera especial”.

Durante la presentación de las modificaciones, el alcalde reclamó a la oposición su apoyo porque “todo va a mejor y nada va a peor”, considerando de hecho Joaquín Pellicer que “sólo son pequeños cambios” y Juan Tomás Muñoz que “casi todo se ciñe a matices y ajustes de redacción”. Asimismo, Domingo Benito dijo que la mayor parte de las modificaciones son “continuidad de la política de la anterior legislatura, que parece que antes era demoníaca y ahora es lo mejor posible”.

Marcos Iglesias contestó que “no es una política continuista, porque nosotros no hemos revisado los valores catastrales”, algo que fue replicado por la oposición al unísono, al recordarle que la Ley del Catastro marca que hay que hacer una revisión de los valores cada 10 años y que en Ciudad Rodrigo llevaba 20 años sin hacerse cuando la solicitaron en la anterior legislatura. Para Domingo Benito, “lo irresponsable es no cumplir la Ley”, pero Marcos Iglesias quiso incidir en que “no hay ninguna” consecuencia en no realizar la revisión catastral.

Por otro lado, Juan Tomás Muñoz quiso exponer que en la anterior legislatura el PP reivindicaba bajada de tasas “y ahora dicen otra cosa, ha quedado en el olvido”, apuntando que “aprovechan la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo para justificar que no haya rebajas”. Admitiéndolo como cierto, y que llegaron a proponer una Comisión para que se estudiase esa bajada, Marcos Iglesias dijo que “el marco presupuestario es diferente” al de 2015, ya que entonces el superávit anual fue de 500.000€ y en 2019 sólo fue de 59.000€, con lo cual ahora no hay margen para bajadas.

El gasto adicional en limpieza es de más de 15.000€ al mes

Tras aprobarse por unanimidad –con la ausencia en este punto de Joaquín Pellicer por tener intereses personales- una exención del 90% en el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) para el proyecto de construcción de una residencia para la 3ª edad por parte de Victoriano Martín Mateos, llegó el turno de las dos mociones, ambas vinculadas a la educación, que salieron adelante por unanimidad con sendas adendas a los textos originales.

La más significativa era la del PSOE que pedía que la Junta de Castilla y León financiase íntegramente los gastos extraordinarios ocasionados a los consistorios por las tareas de limpieza y desinfección de los colegios. En este punto, Marcos Iglesias aprovechó para explicar que el Ayuntamiento está gastando más de 15.000€ mensuales en las tareas extra de limpieza (no sólo en los colegios): 11 personas contratadas de refuerzo (con un gasto en salarios de 11.000€), un gasto mensual en productos de 3.630€, y gastos adicionales en ropa de trabajo o lavandería.

El alcalde planteó que se debería incluir en la moción también una petición al Gobierno de España, ya que pedir solo a la Junta “tiene un toque partidista”, considerando el proponente, Carlos Fernández Chanca, que esa idea era “un brindis al sol”, porque la petición se realiza “a quién tiene las competencias”, es decir, a la Consejería de Educación de la Junta (“no vamos a ir al Ministerio a pedirle esto”). Marcos Iglesias replicó que la competencia de limpieza de los colegios es de los ayuntamientos, no de la Junta, matizando Domingo Benito que el gasto adicional de los ayuntamientos viene provocado por el protocolo de la Junta para la vuelta al cole.

Por parte de Ciudadanos, Soraya Mangas dijo que “la ayuda a los Consistorios podría venir también del Gobierno Central”, recordando Domingo Benito que “el Gobierno ya ha trasladado dinero a la Junta para hacer frente al gasto educativo”, algo en lo que hizo hincapié después Carlos Fernández Chanca, al reivindicar que se inviertan los 84 millones de euros destinados por el Gobierno a la Junta para Educación. Finalmente, a la moción se le acabó por añadir el ítem ‘Instar al Gobierno de España a seguir implantando fondos adicionales en materia educativa’.

Si la moción del PSOE fue por algo ‘nuevo’ como es el coronavirus, la moción de IU-CR en Común fue sobre un tema ‘clásico’: la reivindicación de más ciclos formativos en Ciudad Rodrigo, en esta ocasión especificando que sea en los “centros públicos de enseñanza” de la ciudad como son los IES Tierra de Ciudad Rodrigo y Fray Diego Tadeo.

En este punto, el protagonismo se lo llevó el interviniente por parte del PSOE, Jorge Labajo, quién hizo un repaso a la historia de reivindicaciones de más ciclos de FP en la ciudad, que ha recibido la “desconsideración, humillación, ninguneo y desdén de la Consejería de Educación”. En su intervención, Labajo también recordó que en su día la Junta suprimió familias profesionales del IES Tierra por motivos bastante insólitos (por ejemplo, se eliminó la rama de Peluquería porque “ya había muchas peluqueras en el INEM”), por lo que “no espero nada de la Consejería”.

Asimismo, expresó que le parecía “llamativo” que tras tantos años solicitándose ciclos para Ciudad Rodrigo, ahora se puedan impartir de forma privada en la ciudad. Remarcando que cualquier iniciativa empresarial “es buena”, sí mostró su sorpresa porque “lo que siempre se ha negado a la Educación Pública, ahora se permite a la privada; será cuestión de coste: qué pena”. Ante esta nueva situación, Labajo propuso añadir a la moción ‘Instar a la Consejería de Educación a que no se realice ningún concierto de ciclos formativos sin que antes se hayan propuesto a centros públicos’.

Domingo Benito aceptó la inclusión de este punto, reflexionando que “el problema es que la Consejería de Educación no quiere implantar ciclos y lo está dejando a la iniciativa privada”, en la que se demuestra, atendiendo a la matrícula, que hay interés, cuando en el pasado se ha alegado desde la Consejería, como recordó Jorge Labajo, que no implantaba más ciclos porque “no hay alumnos”.

Las terrazas, pendientes de las estufas

Continuando en ‘materia educativa’, en el turno de ruegos y preguntas Begoña Moro quiso saber si se ha tenido en cuenta que donde se va a habilitar el Circuito de Seguridad Vial, en la trasera del Centro de Salud y Especialidades, aparcan vehículos (más aún al ocuparse parte del parking del Centro por la realización de pruebas PCR) además de aterrizar el helicóptero cuando es necesario. Laura Vicente contestó que el Circuito va a consistir únicamente en pintura en el suelo, por lo que no será un problema para que continúen aparcando coches ni aterrizando el helicóptero. La habilitación de ese Circuito se ha vuelto a licitar, esperando que pueda ser una realidad la segunda quincena de octubre.

Sobre licitaciones, Domingo Benito preguntó en qué estado se encuentran las del servicio de limpieza viaria y del suministro del alumbrado público, recibiendo como respuesta que en estos momentos no hay fechas para las mismas, aludiendo Marcos Iglesias y Beatriz Jorge Carpio a la “saturación” de los servicios técnicos del Ayuntamiento por ejemplo por la recepción de más fondos de la Diputación que permiten hacer más proyectos de obras que hay que preparar. En este sentido, Beatriz Jorge Carpio dijo que el Equipo de Gobierno se está planteando “externalizar” la redacción de pliegos de licitación de ese tipo.

Sobre la licitación de la limpieza viaria, se recordó que los pliegos, ya elaborados, se retrotrajeron al hallarse algunas deficiencias en los mismos, exponiendo Marcos Iglesias que la empresa que prestó asesoramiento para ello le echa la culpa de no hacer bien su trabajo a Domingo Benito por haberles metido prisa. El portavoz de IU-CR en Común contestó únicamente que esas deficiencias eran “cuestiones básicas”.

Otro asunto en proceso, por el que preguntó Carmen Lorenzo, es la posibilidad de que las terrazas del centro histórico instalen estufas durante el invierno para poder prolongar su actividad ante las restricciones en el interior de los bares a las que obliga el coronavirus. Marcos Iglesias indicó que los hosteleros de Ciudad Rodrigo y Salamanca están en contacto para intentar plantear un modelo común de estufa, y que cuando lo tengan, lo solicitarán a los respectivos consistorios, que deberán recibir el visto bueno de la Comisión Territorial de Patrimonio, que al parecer va a ser “flexible” con esta instalación debido al momento actual.

Por otro lado, Carmen Lorenzo volvió a reclamar una valla de seguridad (para separar la acera de la carretera) en la curva del Bar Delfos (en la confluencia de la calle Laguna con la Avenida de Béjar), contestando Ramón Sastre que ya se ha pedido el material y que la hará el herrero municipal, tanto para este punto como para la salida de la Iglesia de El Salvador, donde ya se han tomado también medidas.

Como es habitual, en ese turno de ruegos y preguntas hubo varias preguntas ‘verdes’. Por un lado, Carlos Fernández Chanca preguntó qué actuaciones se están llevando a cabo ante la proliferación de roedores, contestando Beatriz Jorge Carpio que la actual empresa adjudicataria de la desratización está acudiendo 3 veces más al mes que la anterior empresa, y cuando es requerida por la ciudadanía.

Por otro lado, Domingo Benito dijo que le seguían llegando quejas sobre la falta de limpieza diaria en parques y jardines, replicando José Manuel Jerez que “los empleados tienen dicho que vayan todos los días a limpiar” y que “puede que quede alguno para el día siguiente”, matizando en todo caso que “algunos nada más limpiarlos ya vuelven a estar sucios” y que su “empeño es que estén limpios”.

La cuestión más potente en materia verde fue la que planteó Joaquín Pellicer, quién a raíz de la nueva tala de árboles que se va a hacer en la Alameda Vieja, quiso recordar lo que decía el Partido Popular cuando estaba en la oposición sobre las talas masivas que se llevaron a cabo en la anterior legislatura, preguntando “si ahora ya no se daña el ecosistema natural, si ya no hay un daño medioambiental, y si no hay un daño visual”. Sin llegar a contestar sobre esos puntos concretos, José Manuel Jerez dijo que ellos dijeron “que nos salía de ojo la demasía” de árboles cortados y que “estamos en la misma senda, habrá impacto, pero es lógico, hay que reponer y poner en valor la zona”.