Esto no es un juego…

La tregua decretada por Pedro Sánchez y Díaz Ayuso en la reunión del lunes para tratar de atajar conjuntamente la grave situación pandémica en Madrid ha saltado por los aires. La izquierda política del Congreso ha arreciado 24 horas después en sus críticas contra la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que acusan de adoptar medidas -segregadoras- en los barrios más humildes y –estigmatizar- a su población.

Señora Lastra y seguidores, es muy malo jugar con la salud de los ciudadanos y anteponer nuestras ideas comunistas… nadie cierra barrios por problemas de clase social ¿usted donde vive? Tengo entendido que “su suegra” vive o procede de la margen derecha del Bilbo, estudio en uno de los colegios mas clasistas de Bilbao. Hace falta tener muy poca dignidad para divertirnos con los problemas ideológicos y no epidemiológicos.

Estoy esperando que el señor Simón deje de hacer bobadas en un programa de ninguna "monta" en TV, y se dedique a ser médico y entregar su vida si eso fuera preciso. Al menos a eso me comprometí cuando hice en Juramento Hipocrático. ¿Lo hizo Simón? O sigue mintiendo al igual que hace unos meses cuando nos enguiño que había un Consejo ¿Qué? Otra perla Fernando, y dan las tuyas para un larguísimo collar de muertes, de sueños rotos, de ilusiones fallidas, de gente que aun le quedaba mucho que regalarnos.

El plato fuerte vendrá el domingo y no en forma de paella familiar. La guerra política, que no cesa, se servirá si vermut, a palo seco, apoyada por quienes no ven delante de sus narices ni medio palmo, otra manifa convocada por el PS (que otorga) y Podemos encabezando la marcha, tal que hizo el fatídico 8 de marzo de 2020. Se descuelga el socialismo madrileño. El delegado del Gobierno, José Manuel Franco, aseguró que no es momento para salir a la calle debido al recrudecimiento de los contagios. ¿Culpa?

Ustedes juegan a un roll macabro, indigno y cruel, el PS está haciendo el juego peor de toda la Democracia, barriobajero encabezado por gentuza de la peor "ralea" Participan la prensa y medios comprados. No quieren cargarse a Ayuso. "QUIEREN CARGARSE MADRID". Como bien dijo Turrión “es la joya de la corona” por decir un refrán, ya que desea más que vivir echar fuera al rey, la que en momento de sueños húmedos juró fidelidad a la Monarquía Constitucional de Felipe VI.

El tal Monedero, con el inseparable pañuelo al cuello y puño en alto, encabeza la manifestación, los que seguidores de la “prenda” no saben que es asiduo del restaurante Numa Pompilio, se come bien, el servicio es bueno y las vistas son inmejorables desde las bellas terrazas.