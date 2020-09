Tú Aportas se mantiene en su petición de dimisión a la Alcaldesa de Béjar

Tú Aportas solicita de nuevo la dimisión de la Alcaldesa en el pleno extraordinario de septiembre En el escrito presentado por el PP para la sesión extraordinaria no contemplaba la votación final y el informe de secretaría no lo dejaba claro. Tú Aportas durante el debate solicitó a mano alzada la dimisión de la primer edil

El equipo de gobierno no rebatió muchos de los argumentos de TAB por los que se pedía la dimisión de la alcaldesa El grupo municipal Tú Aportas volvió a pedir la dimisión de la alcaldesa de Béjar en el pleno extraordinario celebrado el pasado 21 de septiembre de 2020. Dicho pleno, convocado a instancia del Partido Popular para “abordar la solicitud de dimisión de la señora alcaldesa” no contemplaba la votación final, mientras que el informe de la Secretaria General no dejaba claro si debía haberla o no. Ante este dilema, Tú Aportas optó por pedir de nuevo la dimisión en pleno debate, por lo que los dos concejales del grupo levantaron la mano durante la intervención del portavoz Javier Garrido. En palabras de éste, “…es por ello que este grupo no estaría de acuerdo en la votación posterior por una cuestión de sentido común y se mantendrá al margen de ella. Aún así, los dos concejales de este grupo político en este momento alzan su mano para pedirle la dimisión, cosa que hicimos también hace unas semanas en rueda de prensa. Lo hicimos antes, y lo seguimos manteniendo” Rodríguez Celador “sutilmente” no intervino en primera ronda para que los grupos de la oposición no pudieran rebatirle su discurso, puesto que sólo se tiene derecho a dos intervenciones. El portavoz de TAB Javier Garrido calificó esto como “poco democrático” y le afeó a Rodríguez Celador esta postura. Aún así no rebatieron casi ninguno de los argumentos esgrimidos por el portavoz de TAB para seguir pidiendo la dimisión. En palabras de Garrido, “…ustedes trajeron a pleno la liberación parcial de la Alcaldesa sin ni tan siquiera comunicar ni en cuánto sería esa liberación, ni el tiempo de dedicación…”. También se expuso que en los quince meses de gobierno los plenos han estado carentes de contenido, que no se ha sabido defender los intereses de los bejaranos en un tema tan delicado como el Hospital Virgen del Castañar, la nefasta gestión de la estación de esquí de La Covatilla o que mediante decreto de alcaldía se están adjudicando sobresueldos a diversos trabajadores. Tú Aportas