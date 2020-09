FACYL inaugura su programación con la instalación ‘Non Plus Ultra’ del artista Gonzalo Borondo

Martes, 22 de septiembre de 2020

La apertura esta mañana de la instalación ‘ Non Plus Ultra’ del artista Gonzalo Borondo en el Palacio de la Salina ha marcado el inicio de la nueva edición de FACYL, el Festival Internacional de las Artes y la Cultura de Castilla y León, que se celebrará hasta el próximo sábado 26 de septiembre.

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha estado presente junto con el artista de la obra, Gonzalo Borondo en el acto con el que se inicia la programación de FACYL y en el que también han participado representantes de la organización del Festival y de la Fundación Siglo, así como el diputado de cultura, David Mingo.

Javier Iglesias, además de dar la enhorabuena al creador de la instalación, Gonzalo Borondo, ha agradecido a la organización del Festival la apuesta por el Patio del Palacio de La Salina para acoger una muestra que, sin duda, dijo, será referente en esta edición. El presidente de la Diputación invitó al público a visitarla doblemente, dada la visión que ofrece la instalación con la luz solar y con la luz artificial en la tarde noche.

Gonzalo Borondo, vallisoletano de nacimiento y segoviano de adopción, es uno de los artistas españoles contemporáneos con mayor proyección internacional y referente mundial en la realización de obras en espacios públicos. En este sentido, la instalación puede verse en el Patio de La Salina en horario de 10 de la mañana a 10 de la noche de lunes a domingo, respetando el aforo permitido y las medidas de seguridad impuestas tras la COVID19.

‘ Non Plus Ultra’ es una instalación en serigrafía sobre vidrio, realizada en colaboración con el estudio de serigrafía 56Fili, comisariada por Chiara Pietropaoli y que cuenta con el apoyo de STUDIO STUDIO STUDIO para su realización. La obra escultórica fue concebida como itinerante y nació del deseo de hacer que los elementos transparentes dialogaran con nuevos espacios y usuarios cada vez. Proyectada en módulos componibles, puede declinarse en diferentes soluciones estéticas, en relación con la percepción del artista sobre el espacio circundante. “ Non Plus Ultra” se expuso por primera vez en el MACRO – Museo de Arte Contemporáneo de Roma en 2018.

“ Non Plus Ultra es en primer lugar una experiencia, una sensación. El espectador se enfrenta constantemente con los límites del espacio, constituidos por las láminas de vidrio, obstáculos visibles pero también transparentes. Límites que podrías romper, cruzar, eligiendo arriesgar. Romper los límites asusta. Vivimos con el miedo de ir más allá del límite, siempre acompañados por el sentimiento de incertidumbre. Pero creo que el artista dentro de la sociedad desempeña precisamente este papel, transgredir los límites impuestos por las normas.” (Gonzalo Borondo).

Más de 40 actividades en vivo y en red

La decimosexta edición el festival, organizado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, y que se desarrollará hasta el próximo sábado 26, ofrece dos bloques de programación: FACYL EN VIVO (con programación musical, de artes escénicas, talleres, instalaciones y performance) y FACYL ONLINE, una programación intensa en la red, de acceso gratuito y con el prestigio de numerosos creadores nacionales e internacionales que puede seguirse a través de la web y el canal Youtube del festival.

La programación en línea de FACYL ONLINE ofrece 30 actividades, entre las que destaca las 19 'Conversaciones sobre la cultura', un programa de encuentros y diálogos en la red entre artistas, profesionales de la gestión cultural y representantes de la cultura de todo el mundo, con destacados nombres de la talla de Laurie Anderson, Steve Reich, Meredith Monk, Milo Rau o Thomas Ostermeier, entre muchos otros. Piezas de teatro creadas para ser disfrutadas en la red, un ciclo de cine documental online y talleres y workshop, presenciales y online.

FACYL EN VIVO pone en escena 11 espectáculos en vivo con personalidades de primer nivel, entre los podremos descubrir los sonidos que esconde el interior de un piano a través de la genialidad del compositor y cerebro de Zeitkratzer, Reinhold Friedl con su propuesta “Inside Piano”. O bien adentrarnos en la experiencia interactiva que nos propone el artista, director y coreógrafo Klaus Obermaier con el espectáculo ‘Dancing House’ que acogerá el Patio de Escuelas Mayores. La escena musical contemporánea estará representada con las actuaciones de Lina_Raül Refree, ONoff Ensemble, Neopercusión y Ensemble Flashback. También se podrá ver la obra teatral ‘Qualcosa nascerà da noi’ del gallego Pablo Fidalgo e interpretada por Juan Loriente o ‘pasdedeuX’ una instalación de investigación lingüística que utiliza elementos desechados, concebida para 16 tocadiscos y dos performers, entre otras actividades.

Más información y Programa completo: www.facyl-festival.com