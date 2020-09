Aumenta la demanda de envases para alimentos para bares y restaurantes

Martes, 22 de septiembre de 2020

La transformación en delivery o take away, clave para la supervivencia de la hotelería

Las restricciones sanitarias que la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha impuesto a los negocios de hostelería, especialmente bares, cáterin, comedores y restaurantes, han obligado a estos negocios a adaptarse a las circunstancias y asumir una serie de cambios en su día a día, entre los cuales el cambio más llamativo es el espectacular aumento de demanda de embalajes y envases para comida y bebida experimentado por el proveedor de envases.

La transformación en delivery o take away, clave para la supervivencia de la hotelería

En nuestro país, cuya economía prácticamente se basa en el sector servicios y en el turismo, no son pocos los negocios que para poder continuar con su actividad están incorporando nuevos servicios tales como el de comidas preparadas para llevar o, mayoritariamente, el reparto de comida y bebida a domicilio.

Veamos cómo esta fórmula basada en el servicio de alimentos en envases para llevar o a domicilio, que ya venía reportando pingües beneficios a las cadenas de comida rápida y food tracks, puede ser una alternativa para la viabilidad de muchos negocios de hostelería que, de permanecer en las mismas circunstancias, pueden verse abocados al cierre dadas las limitaciones impuestas por razón del coronavirus y que parecen haber llegado para quedarse.

Claves de los negocios de comida para llevar o a domicilio

La implementación de este tipo de cambios en un negocio de restauración revela una visión a largo plazo del empresario que se resiste a tener que echar el cierre porque su local o su modo de negocio no cumpla con los requisitos impuestos por las normas vigentes o no resulte rentable continuar con el modelo que venía llevando a cabo antes de las restricciones sanitarias derivadas del coronavirus.

De este modo, no solo se aseguraría la supervivencia del negocio, sino que, en un verdadero ejercicio de resiliencia, pueden encontrarse nuevas motivaciones para el desempeño de la actividad de restauración, pues donde antes de la pandemia podría considerarse una actividad de ocio o un servicio no esencial, en las actuales circunstancias pueden resultar de gran utilidad a personas que no pueden cocinar en casa o salir a hacer la compra, asegurando de este modo el abastecimiento de alimentos a determinados sectores de población.

Además, una vez que esta crisis pase y volvamos a la normalidad, sea esta nueva o vieja, y podamos volver a consumir alimentos y bebidas en bares y restaurantes, lo cierto es que este tipo de servicios complementarios continuarán reportando ingresos al empresario, de suerte que se amplía el potencial número de consumidores a que podrá dar servicio en un mismo día, máxime con la amplia oferta de plataforma y aplicaciones de reparto de comida a domicilio.

También es importante en este sentido la fidelización de clientes atraídos por el llamado “efecto recuerdo”, pues es una oportunidad de que los comensales vuelvan al local a seguir degustando los platos que en su día disfrutaron en su casa.

Y es que, al fin y al cabo, gracias a los servicios de delivery o take away la hostelería de nuestro país puede seguir estando presente en la vida de los consumidores a través de los productos servidos en envases para alimentos.