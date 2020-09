Salamanca registra cerca de 20 ocupaciones ilegales de vivienda en este año

Lunes, 21 de septiembre de 2020

En Salamanca se han registrado en torno a las 20 ocupaciones ilegales de viviendas en lo que llevamos de año y la semana pasada hubo un intento más en el barrio de la Vega. Son datos ofrecidos por el Partido Popular de Salamanca que llevará este asunto a las Cortes de Castilla y León, ya que en el ámbito de la ocupación no hay normativa autonómica.

Por eso, parlamentarios salmantinos del PP han avanzado una Proposición No de Ley sobre la ocupación ilegal de viviendas. Carmen Sánche Bellota explicaba que el objetivo es “plantear un problema fundamental que está afectado a la sociedad en general, la ocupación ilegal de viviendas con 26 millones de casas en España y 41 viviendas ocupadas diariamente. Defendemos que la ocupación se entienda como un delito a la propiedad y no como un acceso a la vivienda, por lo que proponemos una modificación que permita desalojar de forma rápida esas casas y deolvérselas a sus propietarios”.

Por su parte, Salvador Cruz, también procurador regional del PP por Salamanca, añadía que “las modificaciones son incrementar las penas por delitos de usurpación, modificación ley de enjuiciamiento civil (no sea necesario la identificación del demandado para tramitar el proceso), modificación ley de seguridad ciudadana (los que ocupan la vivienda que no tengan la consideración de domicilio), modificación ley de propiedad horizontal (no sólo es un delito que afecta a la propiedad horizontal sino también la convivencia y que los vecinos puedan denunciar la ocupación) y que sea nulo el empadronamiento”.

Foto de Lydia González