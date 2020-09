Denuncian demoras de hasta 9 días para recibir los resultados de una PCR en Salamanca

Domingo, 20 de septiembre de 2020

Así lo denuncia una madre después de que el aula de su hija -alumna de Secundaria- esté pendiente de saber el resultado de la prueba PCR realizada a unos de los alumnos

Demoras de hasta 9 días para recibir los resultados de una PCR en Salamanca. Así lo denuncia una madre después de que el aula de su hija -alumna de Secundaria- esté pendiente de saber el resultado de la prueba PCR realizada a unos de los alumnos. Tal y como relata, “el lunes se incorporaron a clase, y todo transcurrió con normalidad, pero por la noche mi hija me comunicó que uno de sus amigos no iba al día siguiente a clase porque el hermano de una persona con la que tenía mucho contacto había dado positivo por coronavirus”.

Según su testimonio, no ha sido hasta este pasado jueves cuando se le ha realizado la prueba, comunicándole “que hasta el próximo miércoles no le darán el resultado por los problemas que hay con el robot”. Durante estos días, “tanto mi hija como el resto de compañeros han estado en contacto el lunes con esa persona”, añadiendo con preocupación que “cuando sepan el resultado el miércoles habrán transcurrido nueve días, si fuese positivo y alguno de sus compañeros se hubiese contagiado habría tenido tiempo de transmitir la enfermedad. Recordemos que se contagia de forma exponencial. En una semana ni recuerdas ya las personas con las que has estado, como para rastrear. Puede estar circulando por el cole, las familias, amigos...”.

Situación que esta madre califica de “insostenible”, añadiendo que “los problemas con el suministro de reactivos no son nuevos y han tenido tiempo de encontrar otra solución”. “Esta situacion es vergonzosa, necesitamos que se resuelva ya”, concluye.