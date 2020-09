Problemas técnicos obligan a suspender el Pleno Ordinario del Ayuntamiento

Viernes, 18 de septiembre de 2020

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se vio obligado a suspender en la tarde del viernes el Pleno Ordinario que estaba celebrando al no poder emitirlo en directo por el portal Youtube, el método habilitado en estos momentos para que lo pueda seguir en directo la ciudadanía al no desarrollarse las sesiones de forma presencial.

En esta 4ª ocasión en que el Ayuntamiento celebraba una sesión de forma telemática por culpa del coronavirus (en las anteriores únicamente había habido algún pequeño retraso en el inicio hasta que estuvieron todas las conexiones listas), el Pleno comenzó con normalidad para los concejales a través de la plataforma que usan para verse ‘las caras’ al estar cada uno en un lugar diferente (algunos concejales estaban en la Casa Consistorial, pero la mayoría estaban conectados desde sus casas).

Sin embargo, el problema surgió al no poder lanzar esa emisión a través de Youtube como había ocurrido en los anteriores plenos telemáticos. Tras una media hora de Pleno (en la que no se llegó a votar nada) se detuvo la sesión para ver si era posible la conexión con Youtube, pero tras unos veinte minutos de intentos infructuosos se acordó suspenderla y retomarla el próximo martes 22, de una forma diferente: presencial, algo que no ocurre desde antes de desatarse la pandemia.

Como el salón de plenos de la Casa Consistorial es pequeño para albergar a 17 concejales (más el Secretario, la prensa y los ciudadanos que se quieran acercar) durante varias horas, se ha decidido que la sesión se celebre en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, a partir de las 20.30 horas.