CCOO pide una mayor frecuencia de los autobuses que llegan a los polígonos

Viernes, 18 de septiembre de 2020

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, CCOO ha presentado sus propuestas en este ámbito. “Queremos hacer que el Ayuntamiento incorpore de manera más frecuente los autobuses a los polígonos industriales porque de nada sirve hacer planes con empresas y que ellos paguen los bono bus si no hay una frecuencia de autobuses más amplia”, afirmaba José Fernando Luengo Becerro, secretario de Medio Ambiente de CCOO en Salamanca.

Del mismo modo, animaba “a las empresas de Salamanca a que elaboren planes de movilidad aunque es cierto que algunas lo están empezando a planear pero es un número muy reducido”. También pedía que “el Hospital retome estas conversaciones pendientes para poner en marcha su plan de movilidad”.

“Necesitamos que estos planes de movilidad se acogan de manera colectiva a que haya unos desplazamientos compartidos del transporte privado, promoviendo el transporte público y animando a utilizar medios de transporte sostenible como bicicleta”, añadía.

CCOO defiende la figura del gestor de movilidad, “persona que negocia este tipo de acuerdos y mejoras en los planes de movilidad”. En este sentido, el sindicato va a poner en marcha cursos online gratuitos para formar a sus delegados.

Por su parte, Miguel García Rodríguez, técnico de Medio Ambiente de CCOO CyL, manifestaba que “hay que avanzar si o si hacia un modelo de movilidad sostenible muy diferente al que tenemos en la actualidad. No sólo sostenible, que no produzca emisiones , sino también equitativo (que la gente no dependa de tener un carnet o vehículo para ir al trabajo) y seguro.

El plan que estamos desarrollando consta de 27 medidas con el objetivo de reducir un 10% el número de desplazamientos en vehículo particular y una de esas medidas es la implementación de una app para facilitar el uso del coche compartido y fomentar el uso de otros desplazamientos sostenibles”.

Foto de Lydia González