En Las Batuecas

Domingo, 20 de septiembre de 2020

Este pasado verano, se me hacían presentes Las Batuecas de varios modos. Una mañana de agosto, me hicieron una entrevista, –grabada previamente, de la que se emitirían varios fragmentos–, en Radio Nacional de España, para el programa ‘El gallo que no cesa’ (título calcado de la gran obra de Miguel Hernández).

Y, unos días después, echando toda la mañana, realizaba con Ana y Pedro, una caminata hacia un hermoso enclave del valle, conocido como El Pallón, bajo de la Peña del Huevo y de la Carbonera, en el que hay pinturas rupestres, protegidas con rejas por el gran valenciano Francisco Jordá Cerdá, que fuera catedrático de prehistoria en la universidad salmantina, para protegerlas.

Pensaba, al realizar tal itinerario, hacia un enclave para mí conocido desde muchacho, en que –en un verano en el que habían de tomarse tantas precauciones, debido a la pandemia del virus corona– uno de los ejercicios más saludables era el de caminar por la naturaleza plena.

Pero Las Batuecas –tanto debido a la entrevista, como a la marcha hacia el paraje de El Palón– me llevaban a los tiempos de mi mocedad, a otro episodio relacionado con el mítico valle, que, en La Alberca mi pueblo, conocemos meramente como ‘Batuecas’, quitándole el artículo determinado.

Cuando estudiaba cuarto de filología románica en la facultad de letras de la Universidad de Salamanca, uno de mis buenos maestros, el recordado Antonio Llorente Maldonado, con el que cursaba las materias de historia de la gramática (fascinante) y de toponimia (no menos), en esta segunda asignatura quiso –y me lo pidió encarecidamente– que yo realizara un trabajo de toponimia menor sobre La Alberca y Las Batuecas.

En las vacaciones navideñas, mi abuelo Pablo (tan recordado y querido) me fue diciendo topónimos (conocía muy bien Batuecas) y, un día, llamó a su casa a Genaro, uno de los pastores de La Alberca, tan popular y entrañable, que, en el comedor de casa de mi abuelo y también en su presencia, me dijo también, recordándolos con mi abuelo, otra serie de topónimos de Batuecas; algo que nunca olvido, por ello a Gerardo le guardo memoria y gratitud.

Las Batuecas, además de un valle físico, con valores paisajísticos, prehistóricos (por las pinturas rupestres) y religiosos (por el convento de frailes carmelitas descalzos que hay en él), es también un enclave literario. Lope de Vega es autor de la comedia titulada ‘Las Batuecas del Duque de Alba’, en la que recrea el mito de los primitivos salvajes. Pero aparecen también, por ejemplo, en las ‘Cartas persas’ de Montesquieu (1689-1755) y en otras obras de la literatura francesa, sobre todo de la época romántica, y también de la española.

Este pasado agosto, física y culturalmente, se me volvían a hacer presentes Las Batuecas, realidad y mito, al tiempo que naturaleza, prehistoria y retiro espiritual. Miguel de Unamuno, por ejemplo, contemplando desde El Portillo de la Cruz todo el valle de Las Batuecas y los sucesivos valles hurdanos escondidos entre montañas, se estremecía y percibía –así nos lo muestran sus escritos– un oleaje de montañas como esfumadas en el aire, en una estampa japonesa que llegamos a contemplar por enésima vez este pasado verano, como la mejor protección contra virus tan dañino.