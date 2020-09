El PP denuncia “ocultación” del gobierno local en los motivos de la denegación de ayudas Covid, que aseguran se basa en “incumplimientos legales”

Viernes, 18 de septiembre de 2020

Aseguran que "el pago a los proveedores del Ayuntamiento fuera de los plazos legales es la consecuencia de la Resolución dictada por la Junta"

El Grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Peñaranda apunta a incumplimientos legales del equipo de gobierno, como los verdaderos motivos por los que no pueden pagar las ayudas Covid a empresarios, comerciantes y hosteleros locales.

Tal y como han recordado “en el último Pleno el equipo de gobierno anunciaba la Resolución, emitida por la Dirección General de Tributos de la Junta de Castilla y León, referida a la falta de aprobación para poder tramitar las subvenciones anunciadas por el Ayuntamiento para empresas peñarandinas” añadiendo que “Ante nuestra pregunta qué motivos se alegaban, tan sólo se facilitó la información de que la Junta no autoriza estas ayudas por no ser competencia de este Ayuntamiento, sin entrar a dar más detalles del contenido de esa Resolución”.

Los Populares han llevado a cabo contactos con el Jefe de la Dirección General de Tributos para conocer los motivos, conversaciones en las que, tal y como anuncian, “se nos dice que tal y como se ha comunicado al Consistorio, no puede darse la autorización para tramitar estas ayudas al comercio, hostelería y pequeñas empresas, porque no está permitido en aquellos casos que no se cumplan con los plazos legales para el pago a proveedores. Y en el caso del Ayuntamiento de Peñaranda se incumplen sistemáticamente los plazos legales en el pago a proveedores conforme indica la ley. Es decir, el pago a los proveedores del Ayuntamiento fuera de los plazos legales es la consecuencia de la Resolución dictada por la Junta, en caso contrario se hubiera dado el visto bueno a seguir con la tramitación de las citadas ayudas”.

Tal y como asegura el PP, “el equipo de gobierno ocultó al Pleno los motivos reales, en un intento de, no sólo culpar a la Junta de Castilla y León, algo que va siendo habitual, sino también ocultar información que no beneficia a su gestión. Como dato a tener en cuenta, si bien existen variaciones según el trimestre, en el segundo trimestre de este año se incrementaron el número de pagos (478) fuera del periodo legal por un importe total de 327.196,06 euros”.

Con esta situación, desde el Partido Popular se ofrecer a “buscar soluciones para poder continuar con la tramitación de las subvenciones a la hostelería, comercio y pequeña empresa y, por supuesto que en los próximos trimestres los proveedores vean reducidos los plazos para el abono de sus facturas. Ahora más que nunca se necesita un esfuerzo para mejorar los resultados y ayudar a las empresas”.