Madrigal: “Hay buen nivel en el Salamanca y quiero darle alegrías a la afición”

Jueves, 17 de septiembre de 2020

Luis Madrigal, delantero mexicano del Salamanca UDS, debutó con su nuevo equipo frente al Atlético Astorga el pasado miércoles y fue presentado de la mano de Rafa Dueñas este jueves.

Madrigal

Sensaciones: “Llevo una semana acá y tres días entrenando. Estoy contento con el equipo y quiero darle alegrías a la afición”.

Adaptación: “Estoy contento con el equipo y veo un buen nivel en España y el Salamanca. Estoy emocionado y con ganas de jugar el primer partido oficial”.

Salamanca: “Le conocía desde cuando vinieron a ficharme y ya llevaban un año interesados en mí, pero estaba en Chivas y no se pudo dar”.

Rafa Dueñas

Madrigal: “Es uno de nuestros refuerzos. Fue más complicado ficharle, pero no por él, si no por su equipo anterior. Finalmente, se pudo dar y es un gran fichaje en el tema ofensivo y tiene experiencia en Primera División. He convivido con él estos últimos días y es una gran persona que viene con hambre y a crecer como futbolista. Es un orgullo que esté aquí”.

Copa RFEF: “La Copa marca que nosotros estábamos listos para el día 22, pero no es así. Es una equivocación de mi parte y si lo hubiéramos sabido no nos habríamos comprometido con el Extremadura. No hubo problema para quitar el partido. Entramos en la fase de dieciseisavos”.

Camisetas: “Entre el 8 y el 10 de octubre esperemos que se pueda hacer oficial”.