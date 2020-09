Y seguimos con la pandemia

Cuando todavía quedan meses para disponer de las vacunas

Pensábamos que iba a venir la segunda oleada de la pandemia del coronavirus, pero la esperábamos un poco más tarde, septiembre, octubre… Pero el covid-19 vio nuestra relajación después del confinamiento y, a partir de la desescalada, aprovechó la ocasión y dijo: ésta es la mía. Y aquí nos tienes de nuevo contagiados todos, llenando los hospitales, incluidas las UVIS, y con un número creciente de muertos y aquejados de multitud de dolencias inesperadas, colaterales o consecuentes. Y nosotros sufriendo las consecuencias, y como sin querer enterarnos de lo que está pasando. O pensando que eso son problemas para otros, pero no para nosotros, sobre todo si somos jóvenes.

Nos dimos a las vacaciones alegres, aunque fuera en nuestro país, a los encuentros festivos y familiares, acudimos a las terrazas de los bares sin demasiada preocupación de distancias ni mascarillas, nos situábamos en cualquier lugar para fumar, por supuesto sin mascarilla… Cómo no vamos a contagiarnos. El virus se lo tiene que estar pasando a lo grande. Y todavía quedan meses para disponer de las vacunas. Algunos tratamientos suavizantes de la enfermedad se están aplicando, pero aún queda mucho recorrido, a pesar de los muchos centros de investigación dedicados a encontrar remedios, aunque sean elementales y no puedan más que limitar los efectos en algunos casos. Y eso con millones de dólares dedicados al tema.

Muchos piensan también que los niños están libres de contagios o que no son contagiadores. Acaban de abrir sus clases nuestros colegios de menores o medianos. Y parece que empieza a haber casos de contagios de niños y profesores, y se van cerrando muchos colegios. Ya veremos más tarde las consecuencias.

Aquí se ha preferido abrir los colegios sí o sí y hacer la asistencia obligatoria con amenaza de graves consecuencias. En otros países ofrecen la enseñanza presencial, pero permiten elegir libremente la enseñanza telemática. Que tiene sus dificultades, claro. Pues habrá que atacar las consecuencias nefastas animando a los detractores de la enseñanza presencial a que la acepten con normalidad, o dándoles las facilidades de lo que necesiten para superar las carencias de la telemática. La práctica nos enseñará a sacar las lecciones oportunas de la pandemia.

Hay un aspecto que no se ha reflexionado mucho y que no vendría mal considerarlo un poco. Se trata de la relación de la pandemia con el cambio climático. Por lo pronto, en los días del confinamiento riguroso en España, con la parada de los coches, camiones, autobuses, trenes, aviones, etc., se observó una importantísima limpieza de la atmósfera y la consecuente contribución a la mejora de nuestro clima y de nuestro ambiente. ¿No será una invitación a recorrer los nuevos caminos de ahorro de energías contaminadoras con la consecuencia bienhechora de la mejora de la temperatura y de los contaminantes de nuestro planeta? Algunos, pocos, ya lo han comentado y esperan que los responsables, políticos o particulares, se hagan eco y tomen medidas en esa dirección.

Tendremos que apretarnos los machos, o sufriremos las consecuencias de confinamientos parciales, según la frecuencia de los contagios y de las consecuencias hospitalarias. Que nuestros gobernantes se espabilen. Pero que también los particulares nos tomemos en serio las recomendaciones de nuestros responsables de salud. Y que la próxima gripe común nos coja confesados, o la prevengamos con la vacuna correspondiente, de modo que no se unan males a males y se multipliquen los efectos no deseados de la pandemia.

Seguramente en próximas ocasiones seguiremos hablando todavía del tema.