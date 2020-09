La RFEF fija para el fin de semana del 17 y 18 de octubre el arranque liguero del III Juvenil

Miércoles, 16 de septiembre de 2020

Transcurridos seis meses desde que se cortó de raíz la temporada deportiva 2019/2020 (que se acabó resolviendo en los despachos), por fin un equipo mirobrigense tiene fecha para volver a jugar un partido oficial, ya correspondiente a la temporada 2020/2021. Se trata del equipo Juvenil del III Columnas que, según la circular difundida por la Real Federación Española de Fútbol (de quién depende la División de Honor Juvenil de Fútbol Sala en la que participa el conjunto mirobrigense), debe comenzar la Liga el fin de semana del 17 y 18 de octubre.

Como el año anterior, el III Columnas estará encuadrado en el Grupo 1 de la División de Honor Juvenil, integrado por equipos de Galicia y Castilla y León, que volverá a estar dividido en dos subgrupos, algo que este año se extiende al resto de grupos de la categoría por la pandemia del coronavirus. En el caso del Grupo 1, con 20 equipos en total, el Subgrupo 1A queda para los 10 equipos de Galicia, y el Subgrupo 1B para los 10 de Castilla y León.

En el caso del Subgrupo castellanoleonés, junto al III Columnas serán de la partida Tierno Galván, FS Salamanca, River Zamora, Valverde, La Amistad Burgos, Cuéllar Cojalba, Atlético Benavente, San Cristóbal de Segovia y Segosala. Respecto a la temporada pasada, son novedad los tres últimos equipos mencionados (que han ascendido tras quedar en las tres primeras posiciones en la Regional Juvenil), mientras que no será de la partida Cistierna.

Esos 10 equipos jugarán una liga a ida y vuelta todos contra todos desde el fin de semana del 17 y 18 de octubre hasta el fin de semana del 27 y 28 de febrero. Habrá competición todas las semanas, excepto dos: el 26 y 27 de diciembre, que se ha reservado para la posible recuperación de partidos aplazados, y el del 2 y 3 de enero.

Concluida esa 1ª fase, se dará paso a una 2ª en función de la clasificación obtenida en la 1ª. Los clasificados entre la 1ª y la 4ª posición integrarán el denominado Subgrupo C, junto con los clasificados en las mismas posiciones en el Subgrupo 1A (es decir, cuatro equipos gallegos). Mientras tanto, los clasificados en la 1ª fase entre la 5ª y la 10ª posición conformarán el Subgrupo D junto con los clasificados en esas posiciones en el Subgrupo 1A.

Dentro de los Subgrupos C y D (para los cuales se arrastran los puntos de la 1ª fase), los equipos jugarán a ida y vuelta únicamente contra aquellos conjuntos contra los que no hayan jugado. Es decir, si el III Columnas finaliza entre el 1º y 4º lugar en la 1ª fase, jugará en la 2ª contra los equipos gallegos clasificados en esas posiciones, y lo mismo si queda entre el 5º y 10º lugar. Los dos primeros del Subgrupo C se clasificarán para la Fase Previa de la Copa de España Juvenil, mientras que los 6 últimos del Subgrupo D (es decir, del 7º al 12º) descenderán a la 1ª División Regional de Juveniles.