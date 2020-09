“Vamos a seguir luchando por la calidad y atención que hemos dado siempre a nuestros pacientes y familias“

Lunes, 21 de septiembre de 2020

“Tal y como están las cosas, con mucha dificultad, cierto temor, a veces desconcertados, a veces animados”. Así describe Magdalena Mediero, presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Salamanca, cómo están afrontando una situación tan excepcional como la crisis sanitaria del Covid-19 y que ha llevado a las residencias, como es el caso de la residencia de AFA, a blindarse y a extremar las medidas para evitar cualquier posible contagio. Todo ello, como explica Magdalena Mediero, con “mucho esfuerzo”, aunque con una premisa muy clara, y que “como presidenta de la asociación quiero transmitir a la gente, a los trabajadores, y a todo el mundo, son muchos años los que tengo, pero no voy a tirar la toalla por nada del mundo, he luchado muy fuerte por los enfermos y las familias, y voy a seguir luchando por la misma calidad que hemos tenido siempre”.

El temor a un posible contagio es compartido por las residencias, máxime si tenemos en cuenta que las personas mayores han sido el colectivo más golpeado por el coronavirus en los meses más duros de la pandemia. “Por nuestra parte estamos poniendo todos los medios y tenemos en todo momento la máxima precaución”.

Una situación causada por el coronavirus que, como subraya Magdalena Mediero, no debe significar en ningún caso renunciar a algo que también es primordial para la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, “la calidad, la atención y el cariño, y si eso no se puede dar, no sé cuál sería la alternativa”.

La adaptación de las medidas sanitarias para prevenir contagios por Covid-19 en residencias y centros de atención a personas mayores y a pacientes con enfermedades crónicas requiere de recursos, tanto humanos como materiales. Y aquí es donde la asociación AFA ha echado en falta durante estos meses una mayor agilidad y coordinación por parte de la administración. Leer el BOE o el Bocyl ha pasado a formar parte del día a día de la gestión de las residencias. “Una norma hoy, mañana te la cambian, hay veces que no sabes a qué atenerte”.

“A la hora de la verdad”, apunta Mediero, “se está diciendo lo mucho que van a ayudar, pero lo que constatamos es lo poco que nos están ayudando”. “Nunca he sido crítica”, añade, “pero lo que necesitamos ahora mismo son soluciones”. Soluciones que eviten, por ejemplo, que asociaciones como AFA tengan que recurrir a un crédito para garantizar las nóminas de sus trabajadores, cuya labor es ahora más que nunca fundamental para seguir garantizando la mejor atención a los usuarios de las residencias.

“Estamos pidiendo las ayudas y no vienen. No se nos puede pedir tener EPIS para todo el mundo cuando la ayuda que te van a dar es de dos mil euros”. Este, como explica Mediero, es uno de los motivos por los que las ”las residencias deberíamos salir Unidas para decir que estamos haciendo lo imposible a costa de mucho esfuerzo”.

La lucha contra el coronavirus no ha terminado, pero ahora sabemos más de este virus y eso nos ha servir para protegernos mejor y proteger a los demás. Una lucha en la que el trabajo de las asociaciones, y de por sí encomiable, adquiere una mayor relevancia, y como tal debe reconocerse.

”Lo que estamos haciendo es prevenir y prevenir para evitar a este maldito enemigo, el coronavirus, que nos ha caído”, concluye Mediero.

Enfermedad de Alzheimer

Los pacientes de Alzheimer van perdiendo poco a poco sus recuerdos, su identidad personal, la memoria de su vida. La pérdida de memoria, cambios en el estado de ánimo, problemas de lenguaje, desorientación en tiempo y espacio, cambios de conducta o dificultades para hacer tareas simples son algunos de los síntomas de alerta de la enfermedad. El Alzheimer golpea al paciente, cuya dependencia será cada vez mayor, y a la familia.

El Alzheimer es la causa de demencia más frecuente -representa entre el 60-80% de todos los casos de demencia, según datos de la SEN. Se estima que actualmente hay 800.000 personas que padecen la enfermedad de Alzheimer en nuestro país. En Salamanca, más de 9.000. La prevalencia e incidencia de la enfermedad -se incrementa a partir de los 65 años-, el progresivo envejecimiento poblacional y el incremento de la esperanza de vida harán que el número de casos aumente en las próximas décadas.

El 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, una fecha para concienciar sobre lo que significa esta enfermedad y las necesidades que tienen los pacientes y familiares para afrontar su evolución.