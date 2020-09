El Ayuntamiento de Vitigudino adecenta los parques y mejora la señalización horizontal

Miércoles, 16 de septiembre de 2020

Con motivo del inicio del curso escolar, el Ayuntamiento de Vitigudino ha procedido a mejorar la señalización horizontal en distintos puntos del casco urbano, atendiendo en una parte a la “demanda de las asociaciones de madres y padres” de los centros educativos, donde se han pintado nuevos pasos de cebra y zonas de estacionamiento”, señalaba la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz.

Y una vez iniciadas las labores de pintado de señales horizontales en las proximidades del CEIP Manuel Moreno Blanco y del IES Ramos del Manzano, se ha procedido al pintado de algunos otros puntos en los que la pintura estaba ya casi desaparecida y que pasaba desapercibida para los conductores, como sucedía “con el stop a la entrada de la calle San Roque junto a la Renault”, señalaba el concejal de Obras, Antolín Alonso.

Sobre el cumplimiento de la señalización horizontal por parte de los conductores, Alonso recordaba que desde el Ayuntamiento se está procurando sensibilizar a los conductores para “que respeten las zonas de aparcamiento, evitando en lo posible poner denuncias, aunque en ocasiones es inevitable”, y hacía referencia a la invasión de la acera en zonas como en el inicio de la calle Pedro Velasco, donde “la mayoría lo respeta y no mete el morro en la acera, aunque siempre hay alguno que o no se da cuenta o le trae sin cuidado que una persona no pueda pasar con las bolsas de la compra por la acera”.

Otra de las labores en beneficio de los niños es el adecentado de la plaza de Santiago Martín en la zona del parque infantil, donde este miércoles se procedía al vertido de arena nueva “también como una medida de higiene ante la frecuencia con la que los niños visitarán el parque al no tener actividades extraescolares. A la desinfección de las calles en días alternos, sumamos ahora esta otra medida de higiene en el parque de Santiago Martín”, añadía la regidora. Además, Luisa de Paz avanzaba que en los próximos días se procederá a la instalación del mobiliario urbano en el nuevo parque de la calle San Blas, espacio que ocuparon las casas de los maestros.

Por otro lado, mañana jueves comenzarán las actuaciones para el arreglo de los caminos agropecuarios, actuación en la que intervendrá la motoniveladora de la Diputación de Salamanca y que “da continuidad a la limpieza del entorno urbano” llevada a cabo por dos brigadas de la Diputación el pasado mes de agosto, recordaba Luisa de Paz. El primero de los caminos en los que se actuará será el que parte de la charca de Valdelasyeguas con dirección a la rivera.