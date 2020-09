El Miróbriga Futsal, proclamado campeón de la Liga Futormes 2019/2020

Martes, 15 de septiembre de 2020

No ha podido ser como hubieran deseado, conquistándola y celebrándola en la pista de juego, y acudiendo como premio adicional al Nacional en Salou, pero el Miróbriga Futsal ya tiene en sus vitrinas su primer título de la Liga Futormes, la competición en la que llevan participando desde su fundación en la temporada 2016/2017.

Al igual que el resto de competiciones deportivas, las ligas organizadas por Futormes fueron paralizadas en marzo en los días previos a la declaración del estado de alarma, momento en que quedaban apenas 3 jornadas para la conclusión de la denominada Liga Clínica Campoamor (la 1ª División Provincial) en la que juega el Miróbriga Futsal, quién marchaba líder con 5 puntos de ventaja respecto al 2º clasificado (a quién le tenía además el goal-average ganado), cuando solo restaban 9 por ponerse en juego.

Al quedar apenas tres jornadas, la intención de la organización de la Liga Futormes era poder llegar a recuperarlas, pero como la situación sigue sin mejorar, el calendario va avanzando inexorablemente, y su intención es intentar comenzar la nueva temporada en las fechas habituales (en octubre), han decidido dar por finalizadas las competiciones de la temporada 2019/2020, proclamando al Miróbriga Futsal como campeón de la Liga Clínica Campoamor.

Desde el propio Club señalan que el ganar la Liga de esta forma es “un poco agridulce, por no poder celebrarlo en la pista”, pero en todo caso se muestran satisfechos por haberse llevado los dos títulos que se han llegado a disputar esta temporada, ya que a principios de la misma (en septiembre del año pasado) ganaron la Supercopa Provincial de Fútbol Sala, que fue el primer título de su historia.

Les ha quedado eso sí la espina de no poder intentar lograr el triplete al no llegarse a disputar la tradicional Copa Futormes (que se debía haber jugado durante la primavera). Desde el Miróbriga Futsal manifiestan que “a ver si el año que viene podemos conseguir otra vez el título para poder ir al Nacional, porque no hemos podido ir a Salou” pese a haber conquistado este entorchado liguero.