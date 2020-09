Javi Navas será el nuevo capitán de Unionistas y Sando reconoce que están “contentos con el trato a Piojo” y zanja el tema Romero

Martes, 15 de septiembre de 2020

Álex Rey, el reciente fichaje de Unionistas, fue presentado de la mano de Miguel Ángel Sandoval y Hernán Pérez ante la ausencia de Diego Hernánsanz en la rueda de prensa de este martes.

Rey

Llegada: “Gracias al presi y al míster por sus palabras. Se pusieron en contacto con mi representante y desde el primer día quería estar aquí. Tuve la suerte de tener un compañero en Lugo y me habló maravillas de la ciudad. Me gusta el tipo de fútbol de Hernán y encajo muy bien aquí. No he tenido oportunidad de hablar con el míster. Soy un jugador que tiene que mejorar mucho en el aspecto defensivo. Estoy muy contento de que toque el grupo gallego y de poder jugar en casa. Hay equipos muy buenos. No pude ver al equipo en Burgos, pero me gustaría mucho poder hacerlo la verdad. Unionistas es un equipo con las cosas claras y ya veremos a dónde podemos llegar y podemos meternos entre los tres o seis primeros”.

Hernán Pérez

Rey: “Álex es un futbolista que va a dejar claro su calidad y talento. Es dinámico, versátil y viene aquí a crecer. Le deseamos la mayor de las suertes y salud para que las lesiones le respeten”.

Piojo: “La decisión está tomada en tomar la decisión y se la comunico personalmente al jugador y antes de que empiecen los entrenamientos se le dice a él. El problema es que no se ha sabido hasta la primera convocatoria. Yo solo trabajo en el campo con los jugadores. No es cuestión de que se le encasille como suplente y no nos encaja ahora mismo”.

Romero: “La situación es que Romero era un jugador muy cotizado y contaba con él. No tengo ninguna queja con su profesionalidad. He hablado con su representante y ha tenido un trato exquisito con él. Le deseamos la mejor de las suertes. El tema está finalizado. No tenemos ninguna queja de él”.

Capitán: “La decisión la tomo yo. Javi Navas es el capitán por antigüedad, hay otro que es De la Nava, que no es ni el segundo ni tercero. Es de mi plena de confianza. Y otro saldrá de la elección del vestuario”.

Fichajes: “Van a caer jugadores y vamos a esperar un poco”.

Ecotisa: “Nos hemos sentado varias veces a hablar y seguimos realizando cosas juntos. Es normal la relación. Pocas empresas han podido poner el mismo dinero que el año pasado”.

Sandoval

Rey: “Me alegra ver a tantos medios en la presentación de Álex. Estamos muy contentos con las incorporaciones que estamos teniendo”.

Piojo: “Desde ayer no ha habido novedades ni conversaciones y se le propuso una salida. Sigue siendo uno más. Estamos muy contentos con el trato que le estamos dando. No va a tener minutos. La hoja de ruta se la tienes que preguntar a Luaces y todos los jugadores tienen que pasar por un filtro de la rebaja salarial. Después de que la DD hablara con Piojo y se le dijera que iba a haber dos fichajes en su posición, el futbolista sabía que iba a perder protagonismo porque no va a tener minutos. Lo siento por Álex. pero por la parte institucional vamos a intentar que salga con todos los honores posibles y tenemos que mirar por el interés del club”.

Romero: “Él quería irse y le queríamos vender lo más caro posible. No nos han llegado ninguna oferta y no contábamos con él. Tenemos la propiedad del jugador. Los supuestos audios y la llamada la hemos solicitado y no la hemos recibido. Hernán no contaba con él. Depende de cómo esté la situación con Romero la próxima temporada si sigue o no. El año que viene ya hablaríamos con él. 100.000 euros es mucho dinero y se hablaba de ofertas por Romero, pero no se plasmaron. No ha habido un término medio porque el jugador tenía una cotización más baja de la que él pensaba”.

Copa RFEF: “Estamos inscritos y nos han dado el OK”.