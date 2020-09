Aislados 25 alumnos del CEIP Rufino Blanco por un positivo de coronavirus

Martes, 15 de septiembre de 2020

El AMPA critica a la Junta por “mantener grupos burbuja de 25, con una edad donde el contacto es inevitable y la mascarilla no es de uso obligatorio”

Nuevo caso de coronavirus en el ámbito escolar. Esta vez se ha detectado en el CEIP Rufino Blanco, ubicado junto al parque de la Alamedilla y ha provocado el aislamiento por cuarentena de una clase entera, es decir de 25 alumnos.

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del citado centro lamenta “que la decisión de la Junta de mantener grupos burbuja de 25 haya alterado ya la estabilidad educativa/ familiar de ese número de familias en el CEIP Rufino Blanco”. Además, espera el “apoyo a la conciliación de esos 50 padres, madres y maestros que deben buscarse la vida en menos de 24 horas”.

En un comunicado anterior el AMPA afirmaba que “es incomprensible que se decida condenar a grupos burbuja de hasta 25 alumnos, con una edad donde el contacto es inevitable y la mascarilla no es de uso obligatorio, a aumentar el riesgo de contagio y multiplicar el número de personas en cuarentena. Según parece, se priman intereses económicos a los sanitarios, con una mentalidad cortoplacista, sin prever las consecuencias a medio y largo plazo de no reducir los grupos susceptibles de confinarse o no aumentar los medios personales y materiales, un aumento que solo puede redundar en futuras mejoras educativas que revertirían a medio y largo plazo en la salud y economía del país”.