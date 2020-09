Un total de 43 sanciones en Salamanca relacionadas con el uso de la mascarilla

Lunes, 14 de septiembre de 2020

Son datos de la última semana en la que hubo 17 expedientes firmados por la Policía Nacional y 26 por la Guardia Civil

En la última semana,tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional han realizado un total de 379 actas en la Comunidad por incumplir el uso obligatorio de mascarillas, -134 y 245, respectivamente-.

En este caso, de la provincia de Salamanca se registraron 43 sanciones, de las que 17 las firmaba la Policía Nacional y el resto, es decir, 26, la Guardia Civil. Por otra parte, el resto de provincias tuvieron las siguientes:

ACTAS DENUNCIAS MASCARILLAS

ÁVILA 28

BURGOS 51

LEÓN 59

PALENCIA 41

SALAMANCA 43

SEGOVIA 26

SORIA 29

VALLADOLID 58

ZAMORA 44

TOTAL CyL 379

No llevar mascarilla correctamente supone una multa de 100 euros. Además, la Junta de Castilla y León recuerda algunas recomendaciones al respecto: “No la toque al quitár ni al poner, lávese las manos siempre antes y después de entrar en un espacio cerrado y recuerda que sean conocidos o familiares no quiere decir que no contagien”.